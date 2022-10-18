Король Карл III и королева-консорт Камилла не хотят жить в Букингемском дворце: в чем причина

По мнению монарха, официальная резиденция британских королей не отвечает современным вызовам.

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Новый король Великобритании Карл III и его жена Камилла не хотят переезжать в официальную резиденцию монархов – Букингемский дворец. И дело не только в продолжающейся реконструкции здания, которая затянется до 2027 года, но и в том, что, по мнению королевской четы, оно не пригодно для современной жизни, а его содержание "не является устойчивым", пишет The Sunday Times.

Король и королева-консорт хотят остаться в своей любимой резиденции, Кларенс-Хаусе, где живут уже 19 лет. По словам инсайдеров, принц Уэльский разделяет мнение своего отца. Так что вполне вероятно, что дела король будет вести в Букингемском дворце, но Кларенс-Хаус останется его фактическим домом.

Согласно последним планам, Букингемский дворец должен был стать штаб-квартирой королевской семьи, а команда короля должна работать оттуда.

Сейчас здание переживает самую масштабную реконструкцию за последние 70 лет. Ее стоимость оценивается в 370 миллионов фунтов стерлингов. Ремонт финансируется со средств налогоплательщиков и вряд ли будет завершен до 2027 года.

В прошлом году СМИ сообщали, что тогда еще принц Чарльз планировал открыть королевские дворцы, когда станет королем, и превратить их из "частных пространств в общественные места". Букингемский дворец, Виндзорский замок, Балморал, Сандрингем и Кларенс-Хаус останутся королевскими домами, но в соответствии с планами публика будет иметь более широкий доступ. В эти дискуссии была вовлечена и королева Елизавета II, которой не стало 8 сентября этого года.

Напомним, Карл III планирует изменить Закон о регентстве. Таким образом монарх намерен исключить часть своих родственников из числа возможных преемников.