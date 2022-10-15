Король Карл III не переедет в Букингемский дворец в течение 5 лет: в чем причина

Главная резиденция британских монархов сейчас переживает самую масштабную реконструкцию со времен Второй мировой войны.

Related video

Новый британский король Карл III не будет переезжать в Букингемский дворец в течение пяти лет, поскольку в главной резиденции монархов уже пять лет продолжается капитальный ремонт стоимостью 370 миллионов фунтов стерлингов, который завершится только в 2027 году, сообщает The Sun.

Пока во дворце длится реконструкция, король и его жена Камилла будут делить свое время между четырьмя другими резиденциями.

Основным местом жительства пары по-прежнему будет Кларенс-Хаус, который находится неподалеку от Букингемского дворца, где они живут уже 19 лет. Камилла и Чарльз переехали тула в 2003-м, ровно через год после смерти королевы-матери.

По предварительной информации, король и королева будут проводить три ночи в неделю в Кларенс-Хаусе, две ночи – в Виндзорском замке и выходные – в Сандрингеме в Норфолке.

Ранее монарх проводил минимум одну ночь в неделю в Виндзорском замке, составляя компанию своей матери, Елизавете II, у которой обострились проблемы со здоровьем за год до ее смерти.

Британские журналисты уже неоднократно сетовали, что реконструкция Букингемского дворца, начатая в 2017 году, затягивается, а ведь, по протоколу, король должен жить именно там.

"Это сердце монархии в Лондоне, иначе он рискует стать просто туристической достопримечательностью. У нас фактически есть король без дворца, в котором можно жить", – пишут в СМИ.

В главной резиденции британских королей продолжается крупнейшая реконструкция со времен до Второй мировой войны.

[ + – ] В Букингемском дворце 775 комнат Фото: Скриншот

Проект включает в себя замену десяти миль водопроводных труб, 6500 розеток, 500 предметов сантехники (туалетов, раковин и т. д.) и 20 миль. Ее начали после того, как эксперты предупредили о "серьезном риске" пожара и повреждения водой дворца и бесценных произведений искусства из-за плохого состояния здания.

Счет за ремонт оплатят со средств налогоплательщиков через Суверенный грант – ежегодную плату, которую правительство выплачивает монарху. При этом треть денежных средств отложат на содержание королевских дворцов.

Подсчитано, что преимущества модернизации, в том числе более продолжительные летние часы, больше частных туров и экономия за счет улучшений, могут составить около 3,4 миллиона фунтов стерлингов в год.

Впервые использовать Букингемский дворец в качестве официальной резиденции монархов стала королева Виктория. За 70 лет правления Елизаветы II ее не ремонтировали ни разу.

У Камиллы и ее супруга также есть загородная резиденция Highgrove House недалеко от Тетбери в Глостершире. Карл III купил территорию в 1980 году и посвятил большую часть своего свободного времени и энергии тому, чтобы создать вокруг дома сад своей мечты.

Напомним, король Карл III инициировал расследование убийство Эдуарда V и его младшего брата Ричарда Йоркского в Тауэре, которое произошло 539 лет назад.