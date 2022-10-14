Король Карл III инициирует расследование 500-летнего убийства принцев из Тауэра

12-летний Эдуард V и его младший брат Ричард Йоркский были задушены в Тауэре предположительно по указу Ричарда III, их родного дяди

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Король Карл III, похоже, станет тем, кто раскроет одно из самых таинственных убийств Британии – убийство принцев в Тауэре, которое произошло 539 лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Король одобрил ДНК-тест останков, которые покоятся в Вестминстерском аббатстве. И которые, возможно, принадлежать убитым принцам.

Королева Елизавета в свое время отказала в разрешении на исследование останков, но новый монарх, который является поклонником археологии, изучая ее в Кембридже в молодые годы, как говорят, поддерживает исследование скелетов.

Трейси Борман, главный куратор Исторических королевских дворцов, отметила, что покойная королева не давала разрешение на расследование. А без позволения монарха провести его было невозможно. Принц Чарльз выступал "за" и теперь, став королем, он вполне может разрешить ДНК-тест. И тогда давняя тайна будет раскрыта.

"Он сказал, что хотел бы провести расследование, чтобы мы могли раз и навсегда определить, как умерли молодые члены королевской семьи", — рассказала Борман.

История "принцев из башни", или "принцев из Тауэра", касается юных Эдуарда V и его младшего брата Ричарда Йоркского.

[ + – ] Эдуард V и его младший брат Ричард Йоркский Фото: Royal Collection Trust

Они были детьми короля Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл. Их отец захватил престол в результате войны Алой и Белой розы, став первым королем из династии Йорков.

В 1483 году английский парламент издал закон, известный как Titulus Regius, которым объявил обоих принцев незаконнорожденными.

Дядя принцев, Ричард III, став королем, отправил их в Тауэр, который тогда был королевской резиденцией. После этого про мальчиков не было никаких вестей. Считается, что их убили по приказу короля.

В 1674 году во время ремонта в Белой башне под лестницей, ведущей в часовню, были обнаружены два детских скелета.

Тогдашний монарх Карл II решил, что это останки несчастных принцев и велел перезахоронить их в Вестминстерском аббатстве. В 1933 году могилу вскрыли, но пол и возраст детей установить не смогли.

[ + – ] Урна, в которой хранятся останки, найденные в Тауэре Фото: Соцсети

Ранее, в 1700-х, на территории Виндзорского замка были найдены еще два детских скелета и историки предположили, что это останки принцев.

Но после 1933 года англиканская церковь и королева были против исследований. Так что тайна убийства принцев осталась нераскрытой.

Их историю в драме "Ричарда III" описал Вильям Шекспир, Томас Мор писал, что Эдуарда и Ричарда убил сэр Джеймс Тиррелл, но он сознался под пытками, так что его признание нельзя считать чистосердечным.

Некоторые историки полагают, что принцев вовсе не убивали, а тайно вывезли из Тауэра и они спокойно жили в английской глуши.

[ + – ] Полотно, изображающее убийство принцев в Тауэре Фото: Соцсети

Они считают, что их мать, Елизавета Вудвилл, заключила тайный договор с Ричардом III, и мальчиков вывезли в Девон, деревню Колдридж.

Под каким именем жил Ричард Йоркский – неизвестно, но Эдуард V мог получить имя Джон Эванс. В местной церкви святого Матфея есть несколько подсказок вроде вырезанных на камне знаков Йорков, старинного витража и старинных документов, которые указывают на то, что старший из "принцев из Тауэра" жил в деревенской глуши и был там похоронен.

"Со всеми секретными символами и подсказками это звучит как "Код да Винчи". Но открытия внутри этой церкви в глуши просто экстраординарны", — сказал ведущий исследователь проекта Джон Дайк.

У Джона Эванса якобы был шрам на подбородке, как у юного принца, а его могилу украшают солнце и львы, символ Йорков.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что Джон Эванс появился в Девоне неожиданно, жил в роскошном поместье и обладал титулами, являясь в том числе, и хранителем королевского оленьего леса.

"Этот человек, Джон Эванс, получил эти престижные титулы, несмотря на то, что он явно появился совершенно неожиданно, что, мягко говоря, странно. Возможно, Эдуарда отправили сюда жить тайно, как часть сделки, которая, как мы знаем, была заключена между Ричардом и его матерью", — отметил исследователь.

[ + – ] Эдуард V и его младший брат Ричард Йоркский в Тауэре Фото: Royal Collection Trust

А между тем, дочь Елизаветы Вудвилл, Елизавета Йоркская, стала женой Генриха VII Тюдора. Их сын Генрих VIII стал одним из самых известных монархов Англии. А благодаря тому, что у Вудвилл было 12 детей, весьма удачно вышедших замуж и женившихся, она является предком всех английских монархов, начиная с Генриха VIII, и всех шотландских монархов, начиная с Якова V.

Напомним, ранее стало известно, какой будет коронация Карла III. Она будет короче, чем у его матери, но все равно роскошной. Но королева-консорт Камилла, скорей всего, не сможет надеть великолепную корону, украшенную знаменитым бриллиантом Кохинур. На камень претендуют сразу четыре страны, а в Индии считают, что алмаз напомнит им о "колониальном прошлом".