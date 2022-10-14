Король Карл III ініціює розслідування 500-річного вбивства принців із Тауера

12-річний Едуард V та його молодший брат Річард Йоркський були задушені в Тауері, ймовірно, за указом Річарда III, їхнього рідного дядька

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Король Карл III, схоже, стане тим, хто розкриє одне з найтаємничіших вбивств Британії – вбивство принців у Тауері, яке відбулося 539 років тому. Про це пише Daily Mail.

Король схвалив тест ДНК останків, які спочивають у Вестмінстерському абатстві. І які, можливо, належать убитим принцам.

Королева Єлизавета у свій час відмовила у дозволі на дослідження останків, але новий монарх, який є шанувальником археології, вивчаючи її в Кембриджі в молоді роки, як кажуть, підтримує дослідження скелетів.

Трейсі Борман, головна кураторка Історичних королівських палаців, наголосила, що покійна королева не давала дозволу на розслідування. А без дозволу монарха провести його було неможливо. Принц Чарльз виступав "за" і тепер, ставши королем, він цілком може дозволити тест ДНК. І тоді давня таємниця буде розкрита.

"Він сказав, що хотів би провести розслідування, щоб ми могли раз і назавжди визначити, як померли молоді члени королівської родини", — розповіла Борман.

Історія "принців із вежі", або "принців з Тауера", стосується юних Едуарда V та його молодшого брата Річарда Йоркського.

[ + – ] Едуард V та його молодший брат Річард Йоркський Фото: Royal Collection Trust

Вони були дітьми короля Едуарда IV та Єлизавети Вудвіл. Їхній батько захопив престол внаслідок війни Червоної та Білої троянд, ставши першим королем з династії Йорків.

У 1483 році англійський парламент видав закон, відомий як Titulus Regius, яким оголосив обох принців незаконнонародженими.

Дядько принців, Річард III, ставши королем, відправив їх до Тауера, який тоді був королівською резиденцією. Після цього про хлопчиків не було жодних звісток. Вважається, що їх убили за наказом короля.

У 1674 році під час ремонту в Білій вежі під сходами, що вели в каплицю, було виявлено два дитячі скелети.

Тодішній монарх Карл II вирішив, що це останки нещасних принців і наказав перепоховати їх у Вестмінстерському абатстві. У 1933 році могилу розкрили, але стать та вік дітей встановити не змогли.

[ + – ] Урна, в якій зберігаються рештки, знайдені в Тауері Фото: Соцсети

Раніше, у 1700-х, на території Віндзорського замку було знайдено ще два дитячі кістяки та історики припустили, що це останки принців.

Але після 1933 року англіканська церква та королева були проти досліджень. Тож таємниця вбивства принців залишилася нерозкритою.

Їхню історію в драмі "Річарда III" описав Вільям Шекспір, Томас Мор писав, що Едуарда і Річарда вбив сер Джеймс Тіррел, але він зізнався під тортурами, тому його зізнання не можна вважати щиросердним.

Деякі історики вважають, що принців не вбивали, а таємно вивезли з Тауера і вони спокійно жили в англійській глушині.

[ + – ] Полотно, що зображує вбивство принців у Тауері Фото: Соцсети

Вони вважають, що їхня мати, Єлизавета Вудвіл, уклала таємний договір з Річардом III, і хлопчиків вивезли в Девон, село Колдрідж.

Під яким ім'ям жив Річард Йоркський — невідомо, але Едуард V міг отримати ім'я Джон Еванс. У місцевій церкві святого Матвія є кілька підказок у виді вирізаних на камені знаків Йорків, старовинного вітража та старовинних документів, які вказують на те, що старший із "принців з Тауера" жив у сільській глушині і був там похований.

"З усіма секретними символами та підказками це звучить як "Код да Вінчі". Але відкриття всередині цієї церкви в глушині просто екстраординарні", — сказав провідний дослідник проєкту Джон Дайк.

У Джона Еванса нібито був шрам на підборідді, як у юного принца, а його могилу прикрашають сонце та леви, символ Йорків.

На користь цієї версії є і той факт, що Джон Еванс з'явився в Девоні несподівано, жив у розкішному маєтку і мав титули, ставши зокрема й охоронцем королівського оленячого лісу.

"Ця людина, Джон Еванс, отримала ці престижні титули, незважаючи на те, що вона явно з'явилася зовсім несподівано, що, м'яко кажучи, дивно. Можливо, Едуарда відправили сюди жити таємно, як частину угоди, яка, як ми знаємо, була укладена. між Річардом та його матір'ю", — зазначив дослідник.

[ + – ] Едуард V та його молодший брат Річард Йоркський у Тауері Фото: Royal Collection Trust

А тим часом, дочка Єлизавети Вудвіл, Єлизавета Йоркська, стала дружиною Генріха VII Тюдора. Їхній син Генріх VIII став одним із найвідоміших монархів Англії. А завдяки тому, що у Вудвіл було 12 дітей, які дуже вдало вийшли заміж і одружилися, вона є пращуркою всіх англійських монархів, почавши з Генріха VIII, і всіх шотландських монархів, почавши з Якова V.

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