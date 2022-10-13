На коронації Камілла не зможе надягнути корону з легендарним діамантом "Кохінур"

105-каратний діамант був подарований королеві Вікторії, але зараз на нього претендують Індія та інші країни.

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Королева-консорт Камілла повинна бути коронована короною зі знаменитим 105-каратним діамантом Кохінур, але, ймовірно, буде використана або інша корона, або величезний діамант витягнуть з оправи. Тому що право власності на Кохінур є спірним питанням. Про це пише Daily Mail.

Діамант Кохінур є одним із найбільших в історії і знаходиться в короні королеви-матері разом із 2800 маленькими діамантами.

Безцінний 105-каратний дорогоцінний камінь був подарований королеві Вікторії Дуліпом Сінґхом, останнім правителем держави Сикхів в 1852 році, переогранений і в 1853 був інкрустований у королівську корону Британії. У 1902 році Кохінур перенесли в корону королеви Олександри, виготовлену для її коронації, а в 1911 — в корону королеви Марії. У 1937 році він був перенесений в корону королеви Єлизавети Боуз-Лайон, де і знаходиться зараз.

Представник керівної партії Індії заявив, що використання "Гори світла", як перекладається Кохінур, може повернути "болісні спогади" про колоніалізм.

[ + – ] Кохінур у коронаційній короні Єлизавети II Фото: Royal Collection Trust

Незважаючи на те, що Дулеп Сінґх подарував діамант королеві Вікторії офіційно, тоді він був підлітком, тому цей подарунок оскаржують принаймні в трьох країнах, разом з Індією, деякі навіть вимагають повернути діамант.

"Коронація Камілли та використання діаманту Кохінур викликають болісні спогади про колоніальне минуле", — сказав представник керівної партії прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

[ + – ] Королева Вікторія воліла носити Кохінур, як брошку Фото: Скриншот

У британському парламенті спочатку хотіли використати корону королеви-матері, але тепер думають над тим, щоб вилучити Кохінур з оправи, або замінити корону, наприклад, короною королеви Вікторії.

Кохінур, що в перекладі з перської означає "Гора світла", є одним із найбільших діамантів у світі.

Він важить 21 г (105 каратів). І хоч він менший за найбільший у світі діамант Куллінан I, встановлений у ще одному скарбі корони – скіпетрі, на один грам, він більш знаменитий.

Вважається, що історія Кохінура почалася у 1300 р.р. Найперша згадка про нього відноситься до могутнього правителя Великих Моголів у 1628 році.

Спочатку Кохінур важив 38,2 г (186 каратів) до того, як був огранований.

[ + – ] Кохінур до і після огранювання Фото: Соцсети

Про нього згадувалося в 1740 р., коли він був відзначений як один із багатьох каменів на Павлиному троні Великих Моголів, який був викрадений іранським афшаридським лідером Надер шахом з Делі.

Він повернувся до Індії в 1813 році і став потужним символом влади, поки не потрапив до Великобританії в 1849 завдяки головному комісару Пенджабу Джону Лоуренсу.

Діамант був подарований королеві Вікторії через кілька років Дулепом Сінґхом, останнім правителем сикхів, який тоді був підлітком. Але в Індії вважають, що Дулепа змусили, тому що його мати була заручницею.

Зараз на Кохінур претендують одразу кілька країн.

Індія

Індія – тому що камінь, як вважається, було видобуто у шахті Коллур на південному березі річки Крішна у центрально-східній Індії. Індія вже давно вимагає повернення діаманту після здобуття нею незалежності від британського колоніалізму у 1947 році.

У 1976 році Великобританія відмовила у проханні поступитися алмазом, зіславшись на умови англо-сикхського мирного договору.

І це стало яблуком розбрату між британським та індійським урядами. Під час візиту до Індії у 2010 році тодішній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив місцевим ЗМІ, що діамант залишиться у Великій Британії.

Уряд Нарендри Моді спробував покласти край суперечці у 2016 році під час розгляду Верховним судом справи про те, чи має Індія вимагати його повернення.

"Він не був ні вкрадений, ні вивезений насильно", — заявив тоді генеральний соліситор Індії Ранджит Кумар. Верховний суд Індії у 2017 році відхилив петицію з проханням повернути діамант в Індію. Заклики повернути його до Індії знову пролунали минулого місяця після смерті королеви.

Пакистан

Пакистан – тому що стверджується, що алмаз здобули на території, яка стала Пакистаном після поділу Індії та Пакистану після здобуття незалежності у 1947 році.

Спочатку алмаз належав династії Какатія, яка прикрасила ним статую індуїстської богині. У 1849 році, після завоювання Пенджабу британськими військами, майно імперії сикхів було конфісковано.

Кохінур було передано до скарбниці Британської Ост-Індійської компанії в Лахорі. Майно імперії сикхів було взято як компенсацію за війну.

У 2016 році адвокат Джавед Ікбал Джаффрі подав позов Пакистану до Високого суду Лахора в Пакистані. Суд прийняв петицію з проханням до уряду повернути Кохінур із Великобританії.

У 2019 році міністр інформації Пакистану Фавад Чаудрі закликав повернути діамант та передати його до музею Лахора.

Афганістан

Афганістан також має претензії на Кохінур. Талібан вважає, що алмаз "законна власність" цієї країни.

"Історія алмазу показує, що його відвезли від нас до Індії, а звідти до Великобританії. У нас набагато більше прав на нього, ніж у індусів", — говорив представник талібів у закордонних справах Фаїз Ахмад Фаїз.

На його думку, Кохінур був вивезений Надер шахом із Делі у 1700-х роках після захоплення імперії Великих Моголів. А коли Шах був убитий у 1747 році, алмаз був узятий афганським генералом Ахмадом Шахом Абдалі і доставлений у Кабул. Каменем володів шах Шуджа, а коли його було повалено, то подарував алмаз у 1813 році людині, яка звільнила його з в'язниці, батькові Дуліпа Сінґха, махараджі Ранджиту Сінґху, який і відвіз його до Індії.

Іран

Як і Афганістан, Іран претендує на Кохінур через Надер шах. Шах, вихідець із сучасного Ірану, був засновником династії Афшаридів, яка в період свого розквіту займала більшу частину Перського півострова, сучасного Ірану, Іраку та Афганістану, частини Центральної Азії та аж до Грузії. Саме Надер шах захопив усі скарби Павлиного трону Великих Моголів і обманом виманив діамант у шаха Мухаммеда, обмінявшись із ним тюрбанами.

Саме він дав алмазу ім'я, бо, розгорнувши тюрбан і побачивши сяючий камінь, він, за переказами, вигукнув: "Гора світла!", що персидською звучить, як "Кох-і-Нур".

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці коронації Карла ІІІ, яка відбудеться 6 травня 2023 року. План церемонії отримав назву "Золота сфера". І хоч коронація пройде за спрощеним сценарієм, вона все одно обіцяє бути розкішною.