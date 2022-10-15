Король Карл III не переїде в Букінгемський палац протягом 5 років: у чому причина

Головна резиденція британських монархів зараз переживає наймасштабнішу реконструкцію з часів Другої світової війни.

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Новий британський король Карл III не переїжджатиме в Букінгемський палац протягом п'яти років, оскільки в головній резиденції монархів уже п'ять років триває капітальний ремонт вартістю 370 мільйонів фунтів стерлінгів, який завершиться лише 2027 року, повідомляє The Sun.

Поки в палаці триває реконструкція, король і його дружина Камілла ділитимуть свій час між чотирма іншими резиденціями.

Основним місцем проживання пари, як і раніше, буде Кларенс-хаус, який розташований неподалік від Букінгемського палацу і де вони живуть уже 19 років. Камілла та Чарльз переїхали туди 2003-го, рівно за рік після смерті королеви-матері.

За попередньою інформацією, король і королева проводитимуть три ночі на тиждень у Кларенс-хаусі, дві ночі — у Віндзорському замку й вихідні — у Сандрінгемі в Норфолку.

Раніше монарх проводив щонайменше одну ніч на тиждень у Віндзорському замку, складаючи компанію своїй матері, Єлизаветі II, у якої загострилися проблеми зі здоров'ям за рік до її смерті.

Британські журналісти вже неодноразово нарікали, що реконструкція Букінгемського палацу, розпочата у 2017 році, затягується, адже, за протоколом, король повинен жити саме там.

"Це серце монархії в Лондоні, інакше він ризикує стати просто туристичною визначною пам'яткою. У нас фактично є король без палацу, де можна жити", – пишуть у ЗМІ.

У головній резиденції британських королів продовжується найбільша реконструкція з часів Другої світової війни.

[ + – ] У Букінгемському палаці 775 кімнат Фото: Скриншот

Проєкт включає заміну десяти миль водопровідних труб, 6500 розеток, 500 предметів сантехніки (туалетів, раковин тощо) і 20 миль. Її почали після того, як експерти попередили про "серйозний ризик" пожежі та пошкодження водою палацу та безцінних витворів мистецтва через поганий стан будівлі.

Рахунок за ремонт сплатять із коштів платників податків через Суверенний грант — щорічну плату, яку уряд сплачує монарху. Водночас третину коштів відкладуть на утримання королівських палаців.

Підраховано, що переваги модерізації, у тому числі триваліші літні години, більше приватних турів і економія за рахунок поліпшень, можуть становити близько 3,4 мільйона фунтів стерлінгів на рік.

Уперше використовувати Букінгемський палац як офіційну резиденцію монархів стала королева Вікторія. За 70 років правління Єлизавети ІІ його не ремонтували жодного разу.

Камілла та її чоловік також мають заміську резиденцію Highgrove House недалеко від Тетбері в Глостерширі. Карл III купив територію в 1980 році та присвятив більшу частину свого вільного часу й енергії тому, щоб створити навколо будинку сад своєї мрії.

Нагадаємо, король Карл III ініціював розслідування вбивство Едуарда V та його молодшого брата Річарда Йоркського в Тауері, яке сталося 539 років тому.