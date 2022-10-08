Король Карл III хочет исключить из числа своих преемников "неблагонадежных" родственников

Британский монарх намерен лишить своего брата принца Эндрю, его дочь Беатрис и своего сына Гарри прав на замещение короля в том случае, если он не сможет исполнять свои обязанности.

Related video

Новый король Великобритании Карл III планирует изменить Закон о регентстве. Таким образом монарх намерен исключить часть своих родственников из числа возможных преемников. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Для этого в документ необходимо внести правку о том, что замещать короля может только действующий член королевской семьи, а не родственник по очередности, описанной в Законе о престолонаследии.

Как уточняют журналисты, если такие правки будут внесены, то брат короля принц Эндрю, принцесса Беатрис и принц Гарри не смогут замещать Карла III в том случае, если он заболеет или будет страдать деменцией. Вышеперечисленные члены королевской семьи считаются "неблагонадежными". Так, принц Эндрю оказался замешан в громкий секс-скандал в США. А принц Гарри активно поддерживает свою супругу Меган Маркл, которая открыто критиковала престол в СМИ.

[ + – ] Принц Гарри во всем поддерживает свою "опальную" супругу Фото: Фото: Gettyimages

Кто займет место заместителей короля?

В соответствии с Законом о регентстве 1937 года супруга монарха, а также четверо взрослых, следующих в очереди на престол, могут быть назначены государственными советниками по официальным делам. Когда королева Елизавета была еще жива, эти роли исполняли принц Уэльский, герцог Кембриджский, герцог Сассекский и герцог Йоркский.

Важно

Третий пошел. Почему Чарльз стал Карлом и кто уже правил Англией под таким именем?

Сегодня в списке наследников престола на официальном сайте королевской семьи перечислены 23 человека. В том случае, если документ изменят, то роль "заместителей" короля могут получить младший сын Елизаветы II принц Эдвард, а также принцесса Уэльская, жена принца Уильяма.

К роли государственных советников в королевском дворе прибегают редко. Однако в мае этого года, к примеру, принц Чарльз (нынешний король Карл III) и принц Уильям присутствовали на церемонии открытия сессии Парламента от имени королевы Елизаветы II в качестве ее заместителей.

Закон о престолонаследии последний раз обновлялся в 2013 году. Тогда в документе отменили положение о приоритете наследников мужского пола над женщинами. Сейчас британский трон переходит к старшему ребенку монарха вне зависимости от его пола.

Напомним, королевский фотограф заявил, что принцессе Диане не понравилась бы Меган Маркл. Джон Суонелл был близким другом принцессы и считает, что она бы невзлюбила герцогиню Сассекскую.