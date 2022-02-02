Как секс-скандал вокруг принца Эндрю повлиял на его репутацию в высшем обществе США

Репутация 61-летнего принца Эндрю, который в 2019 году заявил, что не жалеет о дружбе с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, а позже стал фигурантом дела об изнасиловании американки Вирджинии Джуффре, сильно пострадала. Его исключили из приличного общества, лишили всех военных титутулов и права называться Его Королевским Высочеством. Впереди принца ждет допрос с адвокатом Джуффре и суд. Сможет ли он когда-нибудь вернуть себе честно имя?

Как отмечает американский журналист Бен Виддикомб в статье, которую перевели в издании Тatler, в высшем обществе Нью-Йорка семья принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II, герцога Йоркского занимает особое место. Его бывшая супруга Сара Фергюсон регулярно бывает на благотворительных обедах на Манхэттене, а дочери — принцессы Беатрис и Евгения — важные фигуры местной светской жизни в Нью-Йорке. Потому он побеседовал с разными представителями американского высшего общества, чтобы понять, как сильно скандал вокруг принца Эндрю, который с 2019 года не выезжает далеко из резиденции Роял-Лодж подле Виндзорского замка, повлиял на его репутацию.

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Майкл Гросс, автор книг о манхэттенских миллиардерах, размышляя на эту тему, сказал Виддикомбу, что принц Эндрю и раньше не был желанным гостем в Нью-Йорке, но "это не значит, что наши тайные монархисты не будут счастливы потереться с ним локтями – это еще если дело ограничится локтями", — говорил Гросс. А восьмидесятипятилетний писатель Энтони Хейден-Гест, англичанин в Нью-Йорке, заверил, что главная проблема, связанная с принцем Эндрю, – не Эпштейн, а то, что его поведение ставит под угрозу монархию.

[ + – ] Принцессы Беатрис и Евгения Фото: Getty Images

Менее толерантны к возможному проступку герцога Йоркского — поколение миллениалов и предствители креативного класса Америки. "Я не пошла бы на мероприятие, в котором участвует принц Эндрю, потому что его репутация – не то, с чем мне было бы приятно ассоциироваться", – сказала журналисту одна из представительниц Верхнего Ист-Сайда в октябре 2021 года на благотворительном вечере Young Friends of Save Venice, где собрались женщины 20-30 лет из хороших нью-йоркских семей. "Мы должны серьезно отнестись к поднятым проблемам и предоставить пострадавшим женщинам трибуну для высказывания", — отметила женщина. А Нора Лоулор, пиар-агент благотворительной организации, которая устроила тот вечер, добавила, что не рекомендует никому из своих клиентов ужинать с принцем Эндрю.

Большинство тех, кто был на том вечере, как отмечает журналист, критиковали герцога Йоркского и просили не называть их имен, так как у всех хорошие отношения с его дочерьми, принцессами Беатрис и Евгенией. "Когда появились все эти обвинения, я подумала: "Как же это отразится на дочерях принца Эндрю?". Я бывала на мероприятиях, где была возможность познакомиться с ними, и мне действительно было бы грустно, если бы его предполагаемые "грехи" запятнали семью целиком", — замечала еще одна гостья того вечера.

[ + – ] В 2019 году принца Эндрю лишили всех военных титулов Фото: Getty Images

Как писал ранее Фокус, принца Эндрю ждет двухдневный допрос по делу об изнасиловании Вирджинии Джуффре. В августе 2021 года она обратилась с иском в гражданский суд Нью-Йорка. Женщина утверждает, что ее неоднократно принуждали вступать в сексуальную связь с герцогом Йоркским, когда ей было 17 лет.

В 2020 году дочь герцога Йоркского Беатрис готова была даже уехать из Великобритании в Италию после разразившегося вокруг отца секс-скандала. В Букингемском дворце заявляли, что обвинения против принца не имеют никаких доказательств.