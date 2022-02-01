Принца Эндрю ждет двухдневный допрос по делу об изнасиловании Вирджинии Джуффре

Адвокат Джуффре обещает вести себя уважительно, несмотря на неудобные вопросы, которые ждут герцога Йоркского

Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка не удовлетворил ходатайство королевской семьи об отклонении иска против принца по делу об изнасиловании Вирджинии Джуфре. Это означает, что 61-летний принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы II и герцог Йоркский предстанет перед судом. Перед этим его ждет двухнедельный допрос с адвокатом истца Дэвидом Бойсом. Об этом правозащитник сообщил Daily Mail.

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По словам Бойса, допрос может быть неудобным для принца, но адвокат не намерен проявлять агрессию или оскорблять королевскую особу. Он заверил журналистов, что будет вести себя уважительно, несмотря на то, что принцу придется отвечать на вопросы интимного содержания.

Процедура пройдет в Лондоне. Бывшую жену принца — Сару Фергюсон, дочерей — принцесс Евгению и Беатрис, а также мать принца — королеву Елизавету, допрашивать не планируют.

[ + – ] Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн были друзьями Фото: Hello! Magazine

Напомним, принца Эндрю обвиняют в изнасиловании Вирджинии Джуффре, в девичестве Роджерс. Американка утверждает, что ее неоднократно принуждали вступать в сексуальную связь с герцогом Йоркским, когда ей было 17 лет. Все происходило в Лондоне, Нью-Йорке и на частном карибском острове, принадлежащем сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну. В июле 2019 году Эпштейна признали виновным в педофилии, продаже людей в сексуальное рабство и подкупе потенциальных свидетелей. Финансист покончил с собой в тюрьме. В том же году принца Эндрю лишили всех воинских титулов и права называться Его Королевским Высочеством после скандального интервью, в котором герцог Йоркский сообщил, что не жалеет о своей дружбе с Эпштейном. Обвинения в свой адрес по делу об изнасиловании Джуффре принц Эндрю отрицает.

Как писал ранее Фокус, принца Эндрю привлекали к судебному процессу по делу миллиардера Эпштейна в 2019 году.

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