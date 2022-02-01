На принца Ендрю чекає дводенний допит у справі про зґвалтування Вірджинії Джуффре

Адвокат Джуффре обіцяє поводитися шанобливо, незважаючи на незручні питання, які чекають на герцога Йоркського

Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка не задовольнив клопотання королівської сім'ї про відхилення позову проти принца в справі зґвалтування Вірджинії Джуфре. Це означає, що 61-річний принц Ендрю, другий син королеви Єлизавети II та герцог Йоркський, постане перед судом. Перед цим на нього чекає двотижневий допит із адвокатом позивачки Девідом Бойсом. Про це правозахисник повідомив Daily Mail.

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За словами Бойса, допит може бути незручним для принца, але адвокат не має наміру виявляти агресію або ображати королівську особу. Він запевнив журналістів, що поводитиметься шанобливо, незважаючи на те, що принцу доведеться відповідати на питання інтимного змісту.

Процедура пройде в Лондоні. Колишню дружину принца Сару Фергюсон, дочок принцес Євгенію та Беатріс, а також мати принца королеву Єлизавету, допитувати не планують.

[ + – ] Принц Ендрю та Джеффрі Епштейн були друзями Фото: Мальдивы

Нагадаємо, принца Ендрю звинувачують у зґвалтуванні Вірджинії Джуффре, у дівочості Роджерс. Американка стверджує, що її неодноразово змушували вступати в сексуальний зв'язок із герцогом Йоркським, коли їй було 17 років. Усе відбувалося в Лондоні, Нью-Йорку та на приватному карибському острові, що належить сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну. У липні 2019 року Епштейна визнали винним у педофілії, продажу людей у сексуальне рабство та підкупі потенційних свідків. Фінансист наклав на себе руки у в'язниці. Того ж року принца Ендрю позбавили всіх військових титулів і права називатися Його Королівською Високістю після скандального інтерв'ю, у якому герцог Йоркський повідомив, що не шкодує про свою дружбу з Епштейном. Звинувачення на свою адресу в справі зґвалтування Джуффрі принц Ендрю заперечує.

Як писав раніше Фокус, принца Ендрю залучали до судового процесу в справі мільярдера Епштейна у 2019 році.

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