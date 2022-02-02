Як секс-скандал навколо принца Ендрю вплинув на його репутацію у вищому суспільстві США

Репутація 61-річного принца Ендрю, який у 2019 році заявив, що не шкодує про дружбу з фінансистом-педофілом Джеффрі Епштайном, а згодом став фігурантом справи про зґвалтування американки Вірджинії Джуффре, постраждала. Його виключили з пристойного суспільства, позбавили всіх військових титулів та права називатися Його Королівською Високістю. Попереду на принца чекає допит з адвокатом Джуффре і суд. Чи зможе він коли-небудь повернути чесне ім'я?

Як зазначає американський журналіст Бен Віддікомб у статті, яку переклали у виданні Тatler, у вищому суспільстві Нью-Йорка сім'я принца Ендрю, другого сина королеви Єлизавети II, герцога Йоркського посідає особливе місце. Його колишня дружина Сара Фергюсон регулярно буває на благодійних обідах на Манхеттені, а дочки – принцеси Беатріс та Євгенія – важливі постаті місцевого світського життя в Нью-Йорку. Тому він поговорив з різними представниками американського вищого суспільства, щоб зрозуміти, як сильно скандал навколо принца Ендрю, який з 2019 року не виїжджає далеко з резиденції Роял-Лодж поблизу Віндзорського замку, вплинув на його репутацію.

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Майкл Гросс, автор книг про манхеттенських мільярдерів, розмірковуючи на цю тему, сказав Віддікомбу, що принц Ендрю і раніше не був бажаним гостем у Нью-Йорку, але "це не означає, що наші таємні монархісти не будуть щасливі потертися з ним ліктями — це ще якщо справа обмежиться ліктями", — говорив Гросс. А 85-річний письменник Ентоні Хейден-Гест, англієць у Нью-Йорку, запевнив, що головна проблема, пов'язана з принцом Ендрю, – не Епштайн, а те, що його поведінка ставить під загрозу монархію.

[ + – ] Принцеси Беатріс та Євгенія Фото: Getty Images

Менш толерантні до можливої провини герцога Йоркського — покоління міленіалів і представники креативного класу Америки. "Я не пішла б на захід, у якому бере участь принц Ендрю, тому що його репутація – не те, з чим мені було б приємно асоціюватися", – сказала журналісту одна з представниць Верхнього Іст-Сайду у жовтні 2021 року на благодійному вечорі Young Friends of Save Venice, де зібралися жінки 20-30 років із хороших нью-йоркських сімей. "Ми маємо серйозно поставитися до порушених проблем і надати постраждалим жінкам трибуну для висловлювання", — зазначила жінка. А Нора Лоулор, піар-агентка благодійної організації, яка влаштувала той вечір, додала, що не рекомендує нікому зі своїх клієнтів вечеряти з принцом Ендрю.

Більшість тих, хто був на тому вечорі, як зазначає журналіст, критикували герцога Йоркського і просили не називати їхніх імен, бо всі мають добрі стосунки з його дочками, принцесами Беатріс і Євгенією. "Коли з'явилися всі ці звинувачення, я подумала: "Як же це відіб'ється на дочках принца Ендрю?". Я була на заходах, де була можливість познайомитися з ними, і мені дійсно було б сумно, якби його ймовірні "гріхи" заплямували родину" цілком", — зазначила ще одна гостя того вечора.

[ + – ] 2019 року принца Ендрю позбавили всіх військових титулів Фото: Getty Images

Як писав раніше Фокус, на принца Ендрю чекає дводенний допит у справі про зґвалтування Вірджинії Джуффре. У серпні 2021 року вона звернулася з позовом до цивільного суду Нью-Йорка. Жінка стверджує, що її неодноразово змушували вступати у сексуальний зв'язок із герцогом Йоркським, коли їй було 17 років.

У 2020 році дочка герцога Йоркського Беатріс готова була навіть виїхати з Великобританії до Італії після секс-скандалу, що вибухнув навколо батька. У Букінгемському палаці заявляли, що звинувачення проти принца не має жодних доказів.