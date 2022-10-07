Королевский фотограф заявил, что принцессе Диане не понравилась бы Меган Маркл

Джон Суонелл был близким другом принцессы и считает, что она бы невзлюбила Меган

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Меган Маркл, впрочем, как и Кейт Миддлтон, часто подражают своей знаменитой покойной свекрови в образах и поведении. Особенно часто этим грешат герцоги Сассекские, которые сделали смерть принцессы Дианы и пережитое при этом горе одной из центральных тем своих многочисленных интервью. Но близкий друг покойной принцессы считает, что, будь Диана жива, она бы не стала Меган подругой. Об этом пишет Daily Mail.

Джон Суоннелл был близко знаком с принцессой Дианой и является автором одного из самых знаменитых портретов принцессы с ее сыновьями.

[ + – ] Портреты Дианы с сыновьями, сделанные Джоном Суоннеллом

И, по его мнению, Меган Маркл и Диана не стали бы подругами. Принцесса Диана считала бы, что Маркл "украла" у нее сына.

Он утверждает, что герцогиня Сассекская превратила Гарри в "марионетку".

75-летний фотограф убежден, что бывшая звезда "Форс-мажоров" Меган была полна решимости встретить будущего мужа в Великобритании.

"Кажется, у нее были планы, когда она пришла. Она была малоизвестной актрисой, и когда у нее появилась возможность, она ею воспользовалась, как и любой другой человек. Но она очень умная женщина, это точно", — отметил Суонелл.

Телохранитель принцессы Дианы ранее рассказывал, что она очень любила своих сыновей и даже была готова переехать в США без них, чтобы перетянуть внимание прессы на себя и уберечь их от папарацци и сплетен.

Но также выяснилось, что принц Гарри рос очень избалованным ребенком и любимчиком матери. Уильяма с детства готовили к роли наследника престола, так что он был более сдержан, а его младший брат был настоящим сорванцом, которому сходили с рук многие шалости.

Даже те, которые были довольно жестокими. Уильям вспоминал, что он доводил прислугу и школьных учителей, на что принцесса Диана реагировала со смехом и не ругала младшего сына, поощряя его хулиганское поведение.