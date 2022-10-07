Королівський фотограф заявив, що принцесі Діані не сподобалася б Меган Маркл

Джон Суонелл був близьким другом принцеси і вважає, що вона б не злюбила Меган

Related video

Меган Маркл, втім, як і Кейт Міддлтон, часто наслідують свою знамениту покійну свекруху в образах і поведінці. Особливо часто цим грішать герцоги Сассекські, які зробили смерть принцеси Діани та пережите при цьому горе однією з центральних тем своїх численних інтерв'ю. Але близький друг покійної принцеси вважає, що якби Діана була жива, вона б не стала Меган подругою. Про це пише Daily Mail.

Джон Суоннелл був близько знайомий з принцесою Діаною і є автором одного з найзнаменитіших портретів принцеси з її синами.

[ + – ] Портрети Діани з синами, зроблені Джоном Суоннеллом

І, на його думку, Меган Маркл і Діана не стали б подругами. Принцеса Діана вважала б, що Маркл "вкрала" у неї сина.

Він стверджує, що герцогиня Сассекська перетворила Гаррі на "маріонетку".

75-річний фотограф переконаний, що колишня зірка "Форс-мажорів" Меган була сповнена рішучості зустріти майбутнього чоловіка у Великій Британії.

"Здається, вона мала плани, коли прийшла. Вона була маловідомою актрисою, і коли в неї з'явилася можливість, вона нею скористалася, як і будь-яка інша людина. Але вона дуже розумна жінка, це точно", — зазначив Суоннелл.

Охоронець принцеси Діани раніше розповідав, що вона дуже любила своїх синів і навіть була готова переїхати до США без них, щоб перетягнути увагу преси на себе та вберегти їх від папараці та пліток.

Але також з'ясувалося, що принц Гаррі ріс дуже розпещеною дитиною та улюбленцем матері. Вільяма з дитинства готували до ролі спадкоємця престолу, так що він був більш стриманий, а його молодший брат був справжнім шибеником, якому сходили з рук багато витівок.

Навіть ті, що були досить жорстокими. Вільям згадував, як його брат доводив прислугу та шкільних вчителів, на що принцеса Діана реагувала зі сміхом і не лаяла молодшого сина, заохочуючи його хуліганську поведінку.