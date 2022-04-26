Принц Вільям соромився принцеси Діани в дитинстві

Принца Вільяма з дитинства готували до королівського престолу.

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Майбутній король Великобританії, принц Вільям у дитинстві соромився своєї мами, загиблої принцеси Діани. Про це пише Daily Mail.

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Оскільки ще з дитинства герцог Кембриджський був ближче до королеви Єлизавети та принца Чарльза (його готували до очолення британського престолу), він віддалявся від матері та меншого брата Гаррі. Останньому принцеса Діана дозволяла багато чого того, що Вільям не зміг би дозволити собі. Маленький Гаррі часто хуліганив, виводив прислугу із себе, а одній зі служанок одного разу навіть порадив схуднути. Проте мама принців спускала Гаррі з рук усі його хуліганства.

[ + – ] Принц Вільям і принц Гаррі часто сварилися в дитинстві Фото: Getty Images

Якось герцог Сассекський довів шкільного вчителя спробою зняти з нього штани. "Коли принцеса Діана слухала цю історію у кабінеті директора школи, вона розсміялася! І замість того, щоб покарати і зупинити Гаррі, леді Ді потурала цьому знущанню". Така поведінка матері дуже не подобалася більш серйозному принцу Вільяму.

Старший син принцеси Діани та принца Чарльза прямо зізнався, що йому було соромно за свою матір. Коли після початкової школи Вільям поїхав до школи-інтернату, Діана переживала, що зайва суворість нашкодить йому. У той час їхні стосунки стали "токсичними".

[ + – ] Принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

"Вона могла зателефонувати мені до школи, ридати у слухавку та розповідати жахливі речі про батька. Я не хотів брати участі в їхніх сварках, шкодував її, мені хотілося заступитися. Але я і любив тата. Якось я попросив перестати негативно говорити про нього, але вона продовжила", — зазначив принц Вільям у своїх мемуарах.

Зокрема наводиться приклад однієї зі званих вечер, на якій чоловік Діани, принц Чарльз почав співати жартівливу пісеньку із серіалу своєї юності. Кітті повернулася до принца Вільяма і пожартувала, що з таким татом можна і почервоніти. На що герцог Кембриджський відповів: "Я не соромлюся батька, я соромлюся своєї матері".

Нагадаємо, меншому сину принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилося чотири роки. До цього дня герцоги Кембриджські представили офіційні портрети принца Луї.

Також Фокус писав про ставлення принца Гаррі до свого батька, принца Чарльза.