Принц Уильям стыдился принцессу Диану в детстве

Принца Уильяма с детства готовили к королевскому престолу.

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Будущий король Великобритании, принц Уильям в детстве стеснялся свою маму, погибшую в 1997 году принцессу Диану. Об этом пишет Daily Mail.

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Поскольку еще с детства герцог Кембриджский был ближе к королеве Елизавете и принцу Чарльзу (его готовили к будущему престолонаследию), он отдалялся от матери и младшего брата Гарри. Последнему принцесса Диана позволяла многое, что Уильям не смог бы позволить себе. Маленький Гарри часто хулиганил, выводил прислугу из себя, а одной из служанок однажды даже посоветовал похудеть. Однако мама принцев спускала Гарри с рук его хулиганства.

[ + – ] Принц Уильям и принц Гарри часто ссорились в детстве Фото: Getty Images

Однажды герцог Сассекский довел школьного учителя попыткой снять с него штаны. "Когда принцесса Диана слушала эту историю в кабинете директора школы, она рассмеялась! И вместо того, чтобы наказать и остановить Гарри, леди Ди потакала этому издевательству". Такое поведение матери очень не нравилось более серьезному принцу Уильяму.

Старший сын принцессы Дианы и принца Чарльза прямо признался, что ему было стыдно за свою маму. Когда после начальной школы Уильям уехал в школу-интернат, Диана переживала, что лишняя суровость навредит ему. В то время их отношения стали "токсичными".

[ + – ] Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

"Она могла позвонить мне в школу, рыдать в трубку и рассказывать ужасные вещи об отце. Я не хотел участвовать в их ссорах, жалел ее, мне хотелось вступиться. Но я и любил папу. Однажды я попросил перестать отрицательно говорить о нем, но она продолжила", — отметил принц Уильям в своих мемуарах.

В частности приводится пример одного из званых ужинов, на котором муж Дианы, принц Чарльз начал петь шутливую песенку из сериала своей молодости. Китти повернулась к принцу Уильяму и пошутила, что с таким папой можно и покраснеть. На что герцог Кембриджский ответил: "Я не стыжусь отца, я стыжусь своей матери".

Напомним, младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось четыре года. К этому дню герцоги Кембриджские представили официальные портреты принца Луи.

Также Фокус писал об отношении принца Гарри к своему отцу, принцу Чарльзу.