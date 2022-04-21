Принц Гарри рассказал о своем отношении к принцу Чарльзу

Это первое откровенное интервью герцога после "мегзита".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Принц Гарри рассказал в интервью Today о своем отношении к отцу, принцу Чарльзу. Об этом пишет ABC.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Герцог Сассекский, редко делящийся подробностями личной жизни, откровенно рассказал о том, скучает ли по отцу и семье.

"Сейчас я сосредоточен на этих ребятах (спортсменах, участвующих в "Играх непокоренных" — Прим. ред.) и их семьях. Я отдаю им все, что могу. Я хочу убедиться, что у них будет опыт, который останется с ними на всю жизнь. Мое внимание сейчас сосредоточено здесь. И когда я ухожу отсюда, я фокусируюсь на своей семье, по которой очень скучаю", — признался сын принца Чарльза.

[ + – ] Принц Гарри признался, что скучает по своей семье Фото: The Duke and Duchess of Sussex

В частности, принц Гарри открыл занавес над вопросом о том, посетят ли они с Меган Маркл Платиновый юбилей королевы Елизаветы, на который были приглашены. По словам герцога, он сомневается в безопасности их с супругой пребывания в Великобритании, поскольку им было отказано в королевской охране после переезда в США и сложения королевских обязанностей.

Однако внук королевы Елизаветы будет делать все возможное, чтобы как можно быстрее познакомить свою дочь Лилибет Диану с прабабушкой. Поскольку девочка родилась уже в Калифорнии, после переезда родителей из Великобритании, она не виделась с большинством членов королевской семьи.

Отметим, что это первое откровенное интервью герцога после "мегзита".

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл посетили вместе Европу. Это произошло в рамках проведения "Игорь непокоренных" в Нидерландах. Однако герцогиня Сассекская экстренно покинула Гаагу и вернулась в США без мужа.

Также Фокус писал о тайной встрече принца Гарри и Меган Маркл с королевой Елизаветой в Виндзоре.