Меган Маркл экстренно вернулась в США без принца Гарри

Герцогиня Сассекская без уведомления покинула Европу.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Жена принца Гарри Меган Маркл экстренно покинула Нидерланды и вернулась в США без мужа. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Несмотря на то, что до официального завершения "Игор непокоренных" остались считанные дни, герцогиня Сассекская вернулась в Калифорнию без принца Гарри.

Причиной такого резкого поступка, как сообщается, стало то, что Меган соскучилась по детям и была вынуждена быстро вернуться к ним в США. Ведь дочери герцогов Сассекских нет даже года.

[ + – ] В 2020 году герцоги Сассекские сложили королевские обязанности и переехали в США. Фото: royal.uk

Отметим, что в начале 2020 года принц Гарри и бывшая актриса Меган Маркл, с которой они поженились в 2018 году, сложили королевские обязанности и переехали в США вместе с сыном Арчи. В июне 2021 года Меган родила второго ребенка — дочь Лилибет Диану, которую назвали в честь мамы и бабушки герцога Сассекского.

[ + – ] В июне 2021 года Меган Маркл родила в США дочь Лилибет Диану Фото: Twitter Misan Harriman

После переезда из Великобритании и рождения второго ребенка принц Гарри полностью бросил курить и употреблять кофеин, а теперь придерживается регулярных тренировок, ранней медитации и начал употреблять зеленый сок, поскольку Калифорния – район оздоровительной культуры и здорового образа жизни.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе встретились с королевой Елизаветой после выезда в 2020 году в США и скандального интервью Опри Уинфри. Впрочем, с внучкой Лилибет Дианой главные члены королевской семьи Великобритании до сих пор не познакомились.

Также Фокус писал о том, что во время "Игор непокоренных" в Нидерландах королевский внук и его жена лично встретились с командой из Украины.