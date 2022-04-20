Меган Маркл экстренно вернулась в США без принца Гарри
Герцогиня Сассекская без уведомления покинула Европу.
Мы . Мы из Украины
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Жена принца Гарри Меган Маркл экстренно покинула Нидерланды и вернулась в США без мужа. Об этом пишет Daily Mail.
Несмотря на то, что до официального завершения "Игор непокоренных" остались считанные дни, герцогиня Сассекская вернулась в Калифорнию без принца Гарри.
Причиной такого резкого поступка, как сообщается, стало то, что Меган соскучилась по детям и была вынуждена быстро вернуться к ним в США. Ведь дочери герцогов Сассекских нет даже года.
Отметим, что в начале 2020 года принц Гарри и бывшая актриса Меган Маркл, с которой они поженились в 2018 году, сложили королевские обязанности и переехали в США вместе с сыном Арчи. В июне 2021 года Меган родила второго ребенка — дочь Лилибет Диану, которую назвали в честь мамы и бабушки герцога Сассекского.
После переезда из Великобритании и рождения второго ребенка принц Гарри полностью бросил курить и употреблять кофеин, а теперь придерживается регулярных тренировок, ранней медитации и начал употреблять зеленый сок, поскольку Калифорния – район оздоровительной культуры и здорового образа жизни.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе встретились с королевой Елизаветой после выезда в 2020 году в США и скандального интервью Опри Уинфри. Впрочем, с внучкой Лилибет Дианой главные члены королевской семьи Великобритании до сих пор не познакомились.
Также Фокус писал о том, что во время "Игор непокоренных" в Нидерландах королевский внук и его жена лично встретились с командой из Украины.