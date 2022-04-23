Кейт Міддлтон та принц Вільям представили портрети до дня народження сина Луї

Найменшій дитині герцогів Кембриджських виповнилося чотири роки.

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Принцу Луї, молодшому синові Кейт Міддлтон та принца Вільяма, виповнилося чотири роки. Новими портретами правнука королеви Єлизавети поділилися герцоги Кембриджські на своїй Instagram-сторінці.

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Чотирирічного Луї сфотографувала сама Кейт Міддлтон на пляжі в Норфолку, де подружжя часто відпочиває зі своїми трьома дітьми.

На фото іменинник позує в сірому светрі з різнокольоровими зірками, смугастій сорочці та бірюзових шортах.

"Дякуємо за всі чудові привітання в день народження принца Луї сьогодні! 🎂 📸 Герцогиня", — підписала знімки сина Кейт Міддлтон.

[ + – ] Принцу Луї виповнилося чотири роки

Зазначимо, що принц Луї — найменша дитина герцогів Кембриджських. Окрім нього, вони виховують 8-річного принца Джорджа та 6-річну принцесу Шарлотту.

"З четвертим днем народження, принце Луї", — привітала правнука королева Великобританії на офіційній Instagram-сторінці королівської родини.

[ + – ] Нові портрети молодшого сина герцогів Кембриджських

У коментарях під публікацією прихильники королівської родини зазначили, як швидко росте син герцогів, та наскільки він стає схожим на старшого брата Джорджа.

[ + – ] Принц Луї народився у 2018 році Фото: Getty Images

Також Фокус писав про 96-річчя королеви Єлизавети — монарха Європи, який найдовше править. До дня народження королеви Букінгемський палац представив нові портрети монарха.

Нагадаємо, яких правил виховання дітей повинна дотримуватися невістка загиблої принцеси Діани. Кейт Міддлтон та принц Вільям намагаються виховувати своїх трьох дітей в дуже стриманій атмосфері.