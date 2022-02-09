Стало відомо, яких королівських правил виховання дітей повинна дотримуватися Кейт Міддлтон

Спадкоємці корони повинні зростати у відповідній атмосфері та з дотриманням конкретних правил.

Хоча герцоги Кембриджські, Кейт Міддлтон і принц Вільям, доволі сучасні та прогресивні люди, їм усе одно доводиться дотримуватися усталених монархією правил у вихованні своїх дітей — 8-річного Джорджа, 6-річної Шарлотти та 3-річного Луї. Про це пише My London.

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Шорти, а не штани для хлопчиків

Одним з головних правил складання гардеробу для королівських правнуків є відсутність в ньому штанів. До восьми років усі хлопчики-спадкоємці корони повинні носити саме шорти. Оскільки штани сигналізують про походження з робітничого та середнього класу, що неприпустимо в королівському дворі.

Плаття для дівчаток

6-річна принцеса Шарлотта зі свого боку постійно повинна з'являтися в сукнях, що заведено протоколом для дівчаток. Також важливо дотримуватися нейтральних тонів під час вибору сукні, уникаючи яскравих і кричущих кольорів.

[ + – ] Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма виховуються у відповідній атмосфері королівського дому Фото: Скриншот видео

Органічна їжа

Раціон королівських правнуків повинен бути корисним і наповненим різними органічними продуктами. Оскільки при дворі є 20 кухарів, свої плантації, де вирощуються фрукти та овочі, з цим проблем не виникає. Тому герцоги Кембриджські можуть взагалі не відвідувати супермаркети в пошуках корисних харчів для своїх дітей.

Суворість та дисципліна

Джордж, Луї та Шарлотта ростуть у цілковитій дисципліні. Батьки намагаються зробити все можливе, аби їхні чада виросли вихованими та не розпещеними. Навіть при виборі подарунків своїм дітям Кейт Міддлтон та принц Вільям намагаються уникнути дуже дорогих та розкішних товарів.

[ + – ] Королівські правнуки зростають у дисципліні та суворості з боку батьків Фото: Getty Images

Батьківське терпіння

Кейт та Вільям попри пильну увагу папараці намагаються завжди зберігати спокій та виваженість перед своїми трьома дітьми та не зриватися на них. Відомо, що герцог Кембриджський присідає до росту сина чи доньки, аби поговорити з ними, якщо в цьому є необхідність.

Нагадаємо, чому королева Єлизавета забороняє грати в настільні ігри при дворі, зокрема у відому "Монополію".