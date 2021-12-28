Стало відомо, якими подарунками принц Вільям побалував свою сім'ю на Різдво

Троє дітей герцогів Кембриджських прокинулися о п'ятій годині ранку, щоб подивитися, що на них чекає під ялинкою.

Принц Вільям порадував подарунками на Різдво дружину та всіх трьох дітей. Якими саме, інсайдер розповів виданню US Weekly.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами джерела, ім'я якого не називається, це Різдво для герцогів Кембриджських було "особливим". 25 грудня 8-річний Джордж, 6-річна Шарлотта і 3-річний принц Луї прокинулися о п'ятій ранку, щоб подивитися, що приніс Санта Клаус під ялинку в Анмер-Холлі в Норфолку.

Вивчивши вміст коробок, діти залишилися задоволені.

"Хоча Кейт та Вільям намагаються надмірно не балувати дітей, вони дозволяють правилу відступити на Різдво", – зазначило джерело.

За повідомленнями, Джордж отримав похідний комплект, зокрема намет, рацію та ліхтарик, а Луї – лазалку. Шарлотті подарували дитячу відеокамеру. Також серед подарунків були кілька ігор та книги.

Що стосується Кейт Міддлтон, то їй чоловік підніс "гарний браслет". Чим його порадувала дружина, інсайдер замовчує.

[ + – ] Зазвичай Кейт та Вільям намагаються не балувати дітей дорогими подарунками, але на Різдво роблять виняток

Через те, що королева зупинилася у Віндзорі, сім'я не була присутньою на звичайних королівських зборах у Сандрінгамі, і натомість Кейт приготувала традиційне різдвяне жарке на обід, індичку, шинку, смажену картоплю, свинину. На десерт вона разом із дітьми зробила імбирний будиночок, шоколадне поліно та яблучний пиріг. Святковий стіл герцогиня прикрасила свічками, ялиновими гілками та шишками.

Герцоги Кембриджські привітали королеву, принца Чарльза та кількох інших родичів із Різдвом по відеозв'язку.

Як уже говорилося раніше, принц Вільям з дружиною та дітьми відвідав різдвяну службу в Сандрінгамі. Кейт для виходу у світ обрала стиль кантрі, вибравши подовжений жакет Blaze Milano в клітинку, капелюх-трилбі від Philip Treacy з обробкою пір'ям і пару сережок з папороті від Catherine Zoraida.

Нагадаємо, цього року королева Єлизавета II скасувала спочатку передріздвяний сімейний обід, а потім і зустріч із родичами на Різдво через спалах коронавірусу.