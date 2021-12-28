Різдво Кейт Міддлтон: капелюх з пір'ям і жакет у клітинку

Попри те, що різдвяна служба була обмежена за кількістю відвідувачів, Кейт не стала змінювати собі і з'явилася в церкві в ефектному вбранні.

Герцогиня Кембриджська Кетрін кожне Різдво була об'єктом підвищеної уваги публіки, оскільки всім хотілося подивитися, у чому ж цього разу вона прийде на святкову службу. Цього року новий сплеск коронавірусу призвів до того, що масові заходи були дуже обмежені, а герцогиню папараці побачили лише в салоні авто, у якому вона разом із чоловіком та дітьми їхала з різдвяної служби їхньої церкви святої Марини Магдалени у Сандрінгамі у сімейний маєток Анмер- Хол.

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Тим не менш, Кейт Міддлтон не розчарувала підданих і цього разу. Знавці моди і стилю з'ясували, що на службу вона надягла картатий подовжений жакет із вовни Blazé Milano, коричневий капелюх Philip Treacy, оброблений строкатим пір'ям, а образ доповнила великими сережками з флористичними мотивами Zoraida.

Попри те, що в ЗМІ все частіше мусуються чутки про великі проблеми в сім'ї Кейт і Вільяма та зради принца, уся сім'я виглядала щасливою, і Кетрін привітно махала з вікна машини, сидячи на пасажирському сидінні. Герцог Кембриджський особисто вів авто, а їхні троє дітей, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, розмістилися ззаду.

Це Різдво стало першим публічним виходом для наймолодшої дитини Кембриджів, принца Луї. Його брат та сестра вперше відвідали службу у 2019 році.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон підкорила британців новим талантом. На благодійному різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві герцогиня Кетрін виступила перед глядачами разом із музикантом Томом Вокером, зігравши на фортепіано.

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