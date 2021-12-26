Кейт Міддлтон здивувала публіку прихованим талантом (відео)

Користувачі мережі в захваті від талантів герцогині Кембриджської

Нещодавно за підтримки королівської родини відбувся благодійний різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві. З опублікованого ролику на Instagram-сторінці герцогів Кембриджських стало відомо про прихований талант дружини принца Вільяма Кетрін. Вона виступила перед глядачами разом з музикантом Томом Вокером. Зокрема герцогиня з легкістю грала на роялі.

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[ + – ] Користувачі в захваті від гри Кетрін

Для заходу Кейт Міддлтон обрала особливий святковий наряд. На ній було червоне плаття-пальто Catherine Walker, традиційне вбрання для герцогині. Адже свого часу вона навіть одягнула таке пальто, тільки чорного кольору, на похорон принца Філіпа, дідуся чоловіка Вільяма, у квітні 2021 року. Прикрасою сукні став червоний бант, що зробило образ герцогині схожим на запакований новорічний подарунок.

Як аксесуар Кетрін обрала клатч Miu Miu. На ногах дружини майбутнього короля Великобританії були червоні човники Gianvito Rossi. Волосся розкішними локонами спадало на плечі герцогині.

Підписники акаунту герцогів Кембриджських в Instagram здивовані раніше не відомим талантом Кейт Міддлтон. "Вау! Герцогиня Кейт грає на піаніно?", "Неймовірна Кейт", — коментують пост захоплені фанати королівської родини.

Зазначимо, що на різдвяній службі були присутні всі члени королівської родини, окрім принца Чарльза, його дружини Камілли та самої королеви Єлизавети Другої, яка напередодні скасувала щорічний королівський різдвяний обід через поширення захворювання коронавірусом у Великобританії, зокрема нового штаму омікрон.

Раніше Фокус повідомляв, що герцогиня Кембриджська Кейт продемонструвала ідеальний різдвяний образ на одному із заходів до Різдва.

Нагадаємо, королева Єлизавета II зворушливо вшанувала пам'ять свого чоловіка, принца Філіпа, який помер навесні 2021 року, у своєму різдвяному зверненні.