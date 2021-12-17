Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний різдвяний образ
Герцогиня з'явилася у трейлері святкової програми, знятої у Вестмінстерському абатстві для ВПС
Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний різдвяний образ у новому трейлері фільму Royal Carols Together At Christmas ("Королівські гімни разом на Різдво"), який транслюватиметься напередодні Різдва на каналі ITV, пише Daily Mail.
У трейлері Кейт з'являється у затишному в'язаному червоному кардигані з білим комірцем від Miu Miu, вартістю 1 350 фунтів стерлінгів.
"Я така рада провести час разом на Різдво тут, у Вестмінстерському абатстві", — каже герцогиня в трейлері.
Герцогиня доповнила образ маленькими діамантовими сережками, нанесла легкий природний макіяж та уклала волосся м'якими хвилями. Вона позує операторам на лаві у Вестмінстерському абатстві.
Саме тут десять років тому вона вийшла заміж за принца Вільяма.
Також у трейлері показані уривки зі святкового концерту, який курирує герцогиня і який транслюватиметься напередодні Різдва. Уже відомо, що виступатимуть Леона Льюїс, Еллі Голдінг і Том Вокер.
Утім, це не єдиний образ, у якому Кейт з'явиться у різдвяному фільмі, створеному в співпраці з BBC Studios Events Productions. Раніше з'являлися фото герцогині в сліпучому червоному сукні-пальті з бантом від бренду Catherine Walker, замшевих червоних туфлях-човниках Gianvito Rossi та з клатчем від Miu Miu.
Варто зазначити, що свій образ у червоному Кейт доповнила невеликим, але розкішним сувеніром від королеви Єлизавети: сапфіровими сережками з бахромою з діамантів. Сережки раніше належали королеві-матері.
У зйомках різдвяного фільму також взяли участь інші члени королівської родини: принцеси Беатріс та Євгенія, Зара Тіндалл із чоловіком, графиня Вессекська та сестра Кейт — Піппа.
Королеви не було в абатстві, як і принца Чарльза з Каміллою. Також раніше стало відомо, що 95-річна Єлизавета ІІ була змушена скасувати свій щорічний передріздвяний обід уже вдруге поспіль через пандемію коронавірусу.
Королева планувала влаштувати урочистий прийом для 50 родичів у Віндзорському замку.