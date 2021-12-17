Герцогиня з'явилася у трейлері святкової програми, знятої у Вестмінстерському абатстві для ВПС

Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний різдвяний образ у новому трейлері фільму Royal Carols Together At Christmas ("Королівські гімни разом на Різдво"), який транслюватиметься напередодні Різдва на каналі ITV, пише Daily Mail.

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У трейлері Кейт з'являється у затишному в'язаному червоному кардигані з білим комірцем від Miu Miu, вартістю 1 350 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Різдвяний образ Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджської в кардигані від Miu Miu Фото: Скриншот

"Я така рада провести час разом на Різдво тут, у Вестмінстерському абатстві", — каже герцогиня в трейлері.

Герцогиня доповнила образ маленькими діамантовими сережками, нанесла легкий природний макіяж та уклала волосся м'якими хвилями. Вона позує операторам на лаві у Вестмінстерському абатстві.

Саме тут десять років тому вона вийшла заміж за принца Вільяма.

[ + – ] Зйомки різдвяної програми Royal Carols Together At Christmas

Також у трейлері показані уривки зі святкового концерту, який курирує герцогиня і який транслюватиметься напередодні Різдва. Уже відомо, що виступатимуть Леона Льюїс, Еллі Голдінг і Том Вокер.

Утім, це не єдиний образ, у якому Кейт з'явиться у різдвяному фільмі, створеному в співпраці з BBC Studios Events Productions. Раніше з'являлися фото герцогині в сліпучому червоному сукні-пальті з бантом від бренду Catherine Walker, замшевих червоних туфлях-човниках Gianvito Rossi та з клатчем від Miu Miu.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям у Вестмінстерському абатстві

Варто зазначити, що свій образ у червоному Кейт доповнила невеликим, але розкішним сувеніром від королеви Єлизавети: сапфіровими сережками з бахромою з діамантів. Сережки раніше належали королеві-матері.

У зйомках різдвяного фільму також взяли участь інші члени королівської родини: принцеси Беатріс та Євгенія, Зара Тіндалл із чоловіком, графиня Вессекська та сестра Кейт — Піппа.

Королеви не було в абатстві, як і принца Чарльза з Каміллою. Також раніше стало відомо, що 95-річна Єлизавета ІІ була змушена скасувати свій щорічний передріздвяний обід уже вдруге поспіль через пандемію коронавірусу.

Королева планувала влаштувати урочистий прийом для 50 родичів у Віндзорському замку.