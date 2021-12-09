Урок стилю від Кейт Міддлтон: із чим поєднувати червону сукню-пальто

Кейт Міддлтон і принц Вільям поспілкувалися у Вестмінстерському абатстві з людьми, які проявили стійкість і самовідданість за часів пандемії.

Герцог і герцогиня Кембриджські дали старт низці різдвяних заходів і відвідали богослужіння у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, пише Vogue.

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Під час служби присутні співали різдвяні гімни. На неї були запрошені як окремі люди, так і цілі організації, які підтримували свої спільноти протягом усієї пандемії. З такою ініціативою виступила Кейт Міддлтон, зібравши під одним дахом волонтерів, активістів, дітей, зокрема з інвалідністю.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська

Герцогиня Кембриджська з'явилася на службі в розкішній червоній сукні-пальті від свого улюбленого дизайнера Catherine Walker із бантом на комірі. Як відомо, Кетрін має особливу любов до пальт саме такого фасону та виглядає у них просто розкішно. Цього разу образ вона доповнила червоними туфлями-човниками від Gianvito Rossi та парою сережок із підвісками з колекції коштовностей королеви Єлизавети II. Її волосся було розпущене та завите у великі локони. У руках вона тримала червоний клатч.

Принц Вільям одягнув чорний костюм із червоною краваткою, що перегукувався із нарядом герцогині Кембриджської.

"Який особливий вечір — побачити стільки знайомих осіб, а також зустріти людей, котрі надихають, які останнім часом зробили все можливе для своєї спільноти. По всій країні ці організації та непомічені герої згуртувалися і своїми добрими діями допомагали іншим перед надзвичайними проблемами", — йдеться в повідомленні на сторінці герцогів Кембриджських.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям у Вестмінстерському абатстві

Зазначимо, що з настанням холодів Кейт Міддлтон уже неодноразово демонструвала, як носити пальто і з чим його поєднувати. Герцогиня обирає цей предмет верхнього одягу по фігурі, підкреслюючи тонку талію, і надає переваги яскравим, але стриманим кольорам. Наприклад, вона з'являлася на публіці в пальті відтінку морозної троянди, а також у синьому приталеному пальті.