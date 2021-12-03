Економна герцогиня. Топ-7 виходів Кейт Міддлтон в одних і тих же речах

Кейт Міддлтон неодноразово дозволяла собі з'являтися на публіці в одязі, який раніше вже одягала. Причому це стосується не лише повсякденного вбрання, а й туалетів від-кутюр.

Герцогиня Кембриджська Кетрін – визнана ікона стилю не тільки у Великобританії, а й у всьому світі. Дружина спадкоємця британського престолу не тільки вміє з гідністю носити вбрання як від дизайнерів, так і з масмаркету, але й надягає їх кілька разів, надаючи їм щоразу нового прочитання. Фокус зібрав найпомітніші повтори Кейт Міддлтон у статусі дружини принца Вільяма.

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Світло-лавандова сукня від Alexander McQueen

У 2011 році Кейт вийшла на червону килимову доріжку церемонії нагородження BAFTA в Лос-Анджелесі у світло-лавандовій сукні від Alexander McQueen з останньої колекції прет-а-порте дизайнера. Шифонове вбрання з багатошаровою спідницею в підлогу герцогиня тоді доповнила діамантовим браслетом, срібними босоніжками від Jimmy Choo та мерехтливим поясом, а також клатчем у тон.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям на церемонії BAFTA 2011 Фото: Getty Images

Через 10 років, у 2021 році, герцогиня таку саму сукню одягла на церемонію нагородження The Earthshot Prize, що проходила в Alexandra Palace у Лондоні.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: The Earthshot Prize/Twitter

Смарагдова сукня від Jenny Packham

18 листопада цього року герцогиня разом із чоловіком відвідала виставу Royal Variety у Королівському Альберт-Холі. На захід вона надягла довгу зелену сукню з паєтками та кристалами, що облягає фігуру, від свого улюбленого дизайнера та автора її "золотої" сукні Jenny Packham. Під неї герцогиня взула зелені замшеві туфлі-човники, а як аксесуари, крім знаменитого кільця із сапфіром, на ній були золоті сережки від Missoma за 125 фунтів стерлінгів. У руках вона тримала простий зелений клатч Jenny Packham, виготовлений на замовлення, який доповнював її вбрання.

[ + – ] Кейт Міддлттон у вбранні від Jenny Packham

У 2019 році Кейт Міддлтон уже з'являлася в цьому вбранні. Сукню вона одягала під час турне Пакистаном, у яке вирушила з принцом Вільямом.

[ + – ] Герцоги Кембриджські під час турне Пакистаном Фото: Getty Images

Бордове пальто від Catherine Walker

Герцогиня Кембриджська славиться своєю любов'ю до суконь-пальт, які ідеально підкреслюють її фігуру і вже стали фірмовою фішкою герцогині. Як і дизайнерське вбрання, Кейт одягає їх по кілька разів. Так, у довгому бордовому двобортному пальті дружина принца Вільяма відвідала службу на честь Дня Співдружності 9 березня 2020 року, доповнивши образ туфлями на підборах, оксамитовим клатчем та капелюхом, прикрашеним квітами.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям, День Співдружності 2020 Фото: Getty Images

У 2018 році в цьому ж пальті герцогиня була на різдвяній службі разом з іншими членами королівської родини, зокрема Меган Маркл та принцом Гаррі.

[ + – ] Кейт Міддлтон, 2018 рік Фото: Getty Images

Сукня-міді від Barbara Casasola

Білу в тонку смужку сукню з відкритими плечима від Barbara Casasola герцогиня Кембриджська одягала на гала-вечерю британської благодійної організації Action on Addiction 12 червня 2019 року. Тоді вона доповнила вбрання сріблястими туфлями-човниками і таким же клатчем.

[ + – ] Кейт Міддлтон 2019 Фото: Getty Images

У цьому ж наряді вона відвідала церемонію вручення призів Художнього фонду "Музей року" 6 липня 2016 року. До сукні Кейт взула бежеві босоніжки на підборах і взяла клатч, який точно повторює колір і візерунок на її сукні.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська, 2016 Фото: Getty Images

Блакитне пальто від Alexander McQueen

Блакитне пальто від Alexander McQueen – одне з найулюбленіших у гардеробі герцогині Кембриджської. Востаннє в ньому вона з'являлася 26 вересня 2019 року. Уперше Кейт Міддлтон одягла це пальто 7 лютого 2016 року, після чого протягом трьох років ще не раз красувалася перед публікою.

[ + – ] Кейт Міддлтон у пальті від Alexander McQueen Фото: US Weekly

Біло-золота сукня від Alexander McQueen

На 73-у щорічну церемонію вручення кінопремії Британської академії кіно 4 лютого 2020 року герцогиня одягла біло-золоту сукню від Alexander McQueen, у якій вона востаннє була на державній вечері в Малайзії 13 вересня 2012 року.

[ + – ] Ансамбль Кейт Міддлтон на BAFTA 2020

[ + – ] Кейт Міддлтон у сукні від Alexander McQueen, 2012 рік Фото: Getty Images

Рожеві штани Mark & Spencer

Герцогиня Кембриджська зустрілася з батьками, яким допомогли мережі підтримки під час пандемії Covid-19, 22 вересня 2020 року, обравши для заходу рожеві штани до щиколотки Mark & Spencer з білою футболкою та кросівки.

Штани за $59 насправді є частиною штанного костюма, який вона востаннє носила під час відвідування колцентру лондонської служби швидкої допомоги у Кройдоні 19 березня 2020 року.

[ + – ] Кейт Міддлтон у вересні та в березні 2020 року Фото: US Weekly

Нагадаємо, Кейт Міддлтон нещодавно з'явилася на публіці в пальті відтінку морозної троянди. Нещодавно ми також розповідали про двійника герцогині Кембриджської, яка зуміла монетизувати свою схожість із королівською персоною.