Двійник Кейт Міддлтон розповіла, скільки заробляє на подібності до герцогині Кембриджської

Після того, як про Кейт Міддлтон заговорив увесь світ, життя простої офіціантки з Нортгемптоншира Хайді Аган кардинально змінилося, і сьогодні Хайді Аган — дуже впізнавана особа, робочий графік якої дуже щільний.

40-річна одинока мати Хайді Аган із Нортгемптоншира, яка виховує двох дітей, пройшла шлях від офіціантки до знаменитості завдяки схожості з герцогинею Кембриджської Кетрін. Свою історію жінка, яку називають найреалістичнішим двійником Кейт Міддлтон, розповіла виданню My London News.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

За словами Хайді, вперше про те, що вона схожа на дружину спадкоємця британського престолу, їй почали говорити у 2011 році після весілля принца Вільяма. Коли вона розносила напої клієнтам пабу, чимало людей відзначали цей момент і дивувалися, як вона нагадує Кейт.

Спочатку дівчина мало звертала увагу на подібні порівняння, проте незабаром клієнти почали просити її обслуговувати та просили селфі. Люди також цікавилися, чи не хоче вона заробляти на подібності до королівської особи.

[ + – ] Кейт Міддлтон і її двійник Хайді Аган

"Я дійсно ніколи про це не думала. Я не розуміла, що двійники взагалі існують, що можна заробляти на життя, що це була робота – що була ціла спільнота таких людей", – каже Хайді.

Але після шести місяців, коли її все частіше зупиняли та просили селфі, Хайді нарешті вирішила відправити свої фотографії Сьюзан Скотт, власниці агентства двійників знаменитостей. Через чотири дні Аган здобула свою першу роботу: зображати Кейт Міддлтон в аеропорту Гатвік на Олімпійських іграх.

"Це нервувало. Я вперше це зробила — а в Гатвіку не тихо. Навколо було багато людей", — зізнавалася Хайді.

Після того першої появи на публіці як двійника Кейт у 2012 році кар'єра Хайді пішла вгору, і на сьогодні вона – найреалістичніша копія герцогині Кембриджської.

[ + – ] Хайді з "колегою", двійником принца Вільяма

Спочатку Хайді мало що знала про бізнес на двійниках, однак з'ясувалося, що це велика та потенційно прибуткова справа. У Сьюзан Скотт, що володіє агентством двійників, — близько 20 тисяч клієнтів, і вона має "копії" будь-яких зірок — політики, спорту, шоу-бізнесу: від Вінстона Черчілля до Гарпер Бекхем і Юргена Клоппа. Наприклад, у її повному складі є королівська сім'я – починаючи від Єлизавети II і закінчуючи принцесою Шарлоттою.

Найбільше двійників – у актора Джейсона Стейтема, а Кейт Міддлтон у Сьюзан було цілих 200. Серед них Хайді користується найбільшою популярністю через максимальну схожість.

[ + – ] Хайді з копіями принца Гаррі, принца Вільяма та Меган Маркл

Перед пандемією Хайді була буквально нарозхват. Іноді вона працювала на кількох заходах на день: вранці їздила північ Англії, а вночі – до Лондона. Робота привела її й за кордон: до Нью-Йорка, Німеччини, Австрії, Гонконгу, Австралії.

"Різноманітність відряджень величезна. Немає двох однакових днів, немає двох однакових робочих місць", – каже Хайді. Її графік повністю відповідає розкладу членів королівської сім'ї: якщо вони зайняті, вона теж уся в роботі.

[ + – ] Копія королівської родини Великої Британії

"Такі події як ювілей, народження принца Джорджа, Олімпійські ігри, 90-річчя королеви — все це вимагає багато роботи. Яка б велика королівська подія не трапилася, для нас завжди будуть якісь забавні події", — усміхається Хайді.

Робота двійника може включати рекламу, зустрічі та вітання, корпоративні заходи та приватні вечірки – поряд із незвичайнішими заходами. Наприклад, одного разу Хайді вилетіла в Мельбурн на 10 днів для реклами китайського молока "Джерсі", і це був один із найоплачуваніших її проектів.

[ + – ] Хайді-Кейт у рекламі китайського молока

Також вона зі сміхом згадує приватну вечірку в Австрії, де її найняли разом із двійниками Гаррі Поттера та Єлизавети II.

[ + – ] Робочі моменти Хайді Аган

"Це було найдивніше тріо, але ми чудово провели час. Знаєш, коли твоя сім'я чи друзі запитують, чим ти займаєшся цими вихідними, і ти така: "Я просто їду в Австрію з Гаррі Поттером і королевою", це може здатися дивним", — розповіла британка.

[ + – ] Двійники Кейт, королеви та принца Вільяма з агентства Сьюзан Скотт

Як визнаний двійник Хайді також має велику фінансову свободу. Її зарплата значно варіюється в залежності від тривалості та типу роботи, але Хайді каже, що вона може заробляти від 500 до кількох тисяч фунтів стерлінгів за один вихід.

"Це просто залежить від того, що ми робимо".

У середньому, за словами Сьюзан Скотт, постійні клієнти можуть розраховувати на заробіток від 500 до 750 фунтів стерлінгів за зміну на пів дня плюс дорожні витрати.

Щоб максимально бути схожою на герцогиню, яка дуже любить з'являтися на публіці в бюджетних речах, Хайді купує ті самі сукні, що й королівська особа.

"Я намагаюся вкладати гроші в речі, які, я думаю, вона носитиме повторно, або ті, які я можу одягати кілька разів. Коли вона носить щось від Zara, ви стрибаєте в машину, їдете в магазин і знаходите це".

Щоправда, зазначає Хайді, останнім часом Кейт Міддлтон почала віддавати перевагу довшим речам, а це означає, що і їй також доведеться оновлювати гардероб.

Нагадаємо, герцогиня Кембриджська показала приклад ідеального ансамблю для роботи в офісі.