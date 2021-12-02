Двойник Кейт Миддлтон рассказала, сколько зарабатывает на сходстве с герцогиней Кембриджской

После того, как о Кейт Миддлтон заговорил весь мир, жизнь простой официантки из Нортгемптоншира Хайди Аган кардинально изменилась, и сегодня Хайди Аган – очень узнаваемая особа, рабочий график которой весьма и весьма плотный.

40-летняя мать-одиночка Хайди Аган из Нортгемптоншира, воспитывающая двоих детей, прошла путь от официантки до знаменитости, благодаря сходству с герцогиней Кембриджской Кэтрин. Свою историю женщина, которую называют самым реалистичным двойником Кейт Миддлтон, рассказала изданию My London News.

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По словам Хайди, впервые о том, что она похожа на жену наследника британского престола, ей начали говорить в 2011 году, после свадьбы принца Уильяма. Когда она разносила напитки клиентам паба, немало людей отмечали этот момент и удивлялись, насколько она напоминает Кейт.

Сначала девушка мало обращала внимание на подобные сравнения, однако вскоре клиенты начали просить именно ее обслуживать их и просили селфи. Люди также интересовались, не хочет ли она зарабатывать на сходстве с королевской особой.

[ + – ] Кейт Миддлтон и ее двойник Хайди Аган

"Я действительно никогда об этом не думала. Я не понимала, что двойники вообще существуют, что можно зарабатывать на жизнь, что это была работа – что было целое сообщество таких людей", – говорит Хайди.

Но после шести месяцев, когда ее все чаще останавливали и просили селфи, Хайди, наконец, решила отправить свои фотографии Сьюзан Скотт, владелице агентства двойников знаменитостей. Через четыре дня Аган получила свою первую работу: изображать Кейт Миддлтон в аэропорту Гатвик на Олимпийских играх.

"Это нервировало. Я впервые это сделала – а в Гатвике не тихо. Вокруг было много людей", – признавалась Хайди.

После того первого появления на публике в качестве двойника Кейт в 2012 году карьера Хайди пошла вверх, и на сегодняшний день она – самая реалистичная копия герцогини Кембриджской.

[ + – ] Хайди с "коллегой", двойником принца Уильяма

Поначалу Хайди мало что знала о бизнесе на двойниках, однако выяснилось, что это – большое и потенциально прибыльное дело. У Сьюзан Скотт, владеющей агентством двойников, – около 20 тысяч клиентов, и у нее в наличии есть "копии" любых звезд – полититики, спорта, шоу-бизнеса: от Уинстона Черчилля до Харпер Бекхэм и Юргена Клоппа. Например, у нее в полном составе есть королевская семья – начиная от Елизаветы II и заканчивая принцессой Шарлоттой.

Больше всего двойников – у актера Джейсона Стейтема, а Кейт Миддлтон у Сьюзан было целых 200. Среди них Хайди пользуется самой большой популярностью из-за максимального сходства.

[ + – ] Хайди со с копиями принца гарри, принца Уильяма и Меган Маркл

Перед пандемией Хайди была буквально нарасхват. Иногда она работала на нескольких мероприятиях в день: утром ездила на север Англии, а ночью – в Лондон. Работа привела ее и за границу: в Нью-Йорк, Германию, Австрию, Гонконг, Австралию.

"Разнообразие командировок огромно. Нет двух одинаковых дней, нет двух одинаковых рабочих мест", – говорит Хайди. Ее график полностью соответствует расписанию членов королевской семьи: если они заняты, она тоже вся в работе.

[ + – ] Копия королевской семьи Великобритании

"Такие события, как юбилей, рождение принца Джорджа, Олимпийские игры, 90-летие королевы – все это требует много работы. Какое бы большое королевское событие ни случилось, для нас всегда будут какие-то забавные события", – улыбается Хайди.

Работа двойника может включать в себя рекламу, встречи и приветствия, корпоративные мероприятия и частные вечеринки – наряду с более необычными мероприятиями. Например, однажды Хайди вылетела в Мельбурн на 10 дней для рекламы китайского молока "Джерси", и это был один из самых высокооплачиваемых ее проектов.

[ + – ] Хайди-Кейт в рекламе китайского молока

Также она со смехом вспоминает частную вечеринку в Австрии, где ее наняли вместе с двойниками Гарри Поттера и Елизаветы II.

[ + – ] Рабочие моменты Хайди Аган

"Это было самое странное трио, но мы прекрасно провели время. Знаешь, когда твоя семья или друзья спрашивают, чем ты занимаешься в эти выходные, и ты такая: "Я просто еду в Австрию с Гарри Поттером и королевой", это может показаться странным", – рассказала британка.

[ + – ] Двойники Кейт, королевы и принца Уильяма из агентства Сьюзан Скотт

Как признанный двойник Хайди также имеет большую финансовую свободу. Ее зарплата значительно варьируется в зависимости от продолжительности и типа работы, но Хайди говорит, что она может зарабатывать от 500 до нескольких тысяч фунтов стерлингов за один выход:

"Это просто зависит от того, что мы делаем".

В среднем, по словам Сьюзан Скотт, постоянные клиенты могут рассчитывать на заработок от 500 до 750 фунтов стерлингов за полудневную смену плюс дорожные расходы..

Чтобы максимально быть похожей на герцогиню, которая очень любит появляться на публике в бюджетных вещах, Хайди покупает те же платья, что и королевская особа:

"Я стараюсь вкладывать деньги в вещи, которые, я думаю, она будет носить повторно, или те, которые я могу надевать несколько раз. Когда она носит что-то от Zara, вы прыгаете в машину, едете в магазин и находите это".

Правда, отмечает Хайди, в последнее время Кейт Миддлтон начала отдавать предпочтение более длинным вещам, а это значит, что и ей тоже придется обновлять гардероб.

Напомним, герцогиня Кембриджская показала пример идеального ансамбля для работы в офисе.