Деловая Кейт. Герцогиня Кембриджская продемонстрировала идеальный образ для офиса
Для похода в музей герцогиня Кембриджская Кэтрин надела блузу и брюки, создав простой, но очень элегантный ансамбль.
Кейт Миддлтон посетила музей Виктории и Альберта в Лондоне, продемонстрировав при этом безупречный вкус при выборе наряда для, казалось бы, рядового мероприятия, пишет Express.
В музее герцогиня Кембриджская, которая является покровительницей заведения, появилась в классической сине-красной блузе с узором пейсли (или "индийский огурец") с пышными рукавами с манжетами и бантом. К ней она подобрала черные широкие брюки с высокой талией и кожаный черный ремень с крокодиловым принтом.
Лицо герцогини было спрятано под маской в связи с новыми карантинными ограничениями правительства из-за появления нового варианта Omicron, а волосы собраны в традиционный хвост. В качестве аксессуаров Кейт выбрала золотые серьги-кольца с камнями.
Такой образ герцогини идеально подходит для работы в офисе, деловой встречи или посещения различных мероприятий на протяжении дня.
Жена принца Уильяма посетила выставку, посвященную уникальным произведениям Фаберже, под названием "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции". Герцогиня была в восторге от красивой коллекции, в которую вошли и некоторые предметы, предоставленные королевой Елизаветой II.
Любуясь яйцом павлина, на котором изображен покрытый золотой эмалью павлин на цветущей ветке, Кейт сказала: "Я люблю деревья".
Во время экскурсии герцогиню сопровождали руководитель музея Тристрам Хант и куратор выставки Киран Маккарти.
На выставке, которая продлится до 8 мая, представлена самая большая коллекция Императорских пасхальных яиц Фаберже и более 200 других предметов. Он также дает представление о творчестве легендарного ювелира, его всемирно признанной компании и англо-русском характере его предприятия.
Кейт стала покровительницей музея в марте 2018 года и за эти годы посетила его несколько раз. В последний раз она приезжала сюда в мае, чтобы отпраздновать его открытие после того, как пандемия вынудила закрыть галереи, музеи и художественные достопримечательности на несколько месяцев. Герцогиня, имеющая степень магистра истории искусств, признавалась, что любит посещать музеи, и эту страсть унаследовали ее дети.
"Я помню, как в детстве посещала Музей естествознания и была вдохновлена любовью к природе. И теперь, как родитель, я снова испытываю радость от моих собственных детей, которые приезжают сюда, и это не только для того, чтобы увидеть тираннозавра, заметьте", – говорила она в одном из своих интервью.
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