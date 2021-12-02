Деловая Кейт. Герцогиня Кембриджская продемонстрировала идеальный образ для офиса

Для похода в музей герцогиня Кембриджская Кэтрин надела блузу и брюки, создав простой, но очень элегантный ансамбль.

Кейт Миддлтон посетила музей Виктории и Альберта в Лондоне, продемонстрировав при этом безупречный вкус при выборе наряда для, казалось бы, рядового мероприятия, пишет Express.

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В музее герцогиня Кембриджская, которая является покровительницей заведения, появилась в классической сине-красной блузе с узором пейсли (или "индийский огурец") с пышными рукавами с манжетами и бантом. К ней она подобрала черные широкие брюки с высокой талией и кожаный черный ремень с крокодиловым принтом.

Лицо герцогини было спрятано под маской в связи с новыми карантинными ограничениями правительства из-за появления нового варианта Omicron, а волосы собраны в традиционный хвост. В качестве аксессуаров Кейт выбрала золотые серьги-кольца с камнями.

[ + – ] Кейт Миддлтон выглядела элегантно и стильно Фото: Getty Images

Такой образ герцогини идеально подходит для работы в офисе, деловой встречи или посещения различных мероприятий на протяжении дня.

Жена принца Уильяма посетила выставку, посвященную уникальным произведениям Фаберже, под названием "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции". Герцогиня была в восторге от красивой коллекции, в которую вошли и некоторые предметы, предоставленные королевой Елизаветой II.

[ + – ] Кейт Миддлтон призналась, что мастерство Фаберже поразило ее

Любуясь яйцом павлина, на котором изображен покрытый золотой эмалью павлин на цветущей ветке, Кейт сказала: "Я люблю деревья".

Во время экскурсии герцогиню сопровождали руководитель музея Тристрам Хант и куратор выставки Киран Маккарти.

[ + – ] Часы Фаберже из личной коллекции Елизаветы II

[ + – ] Посетители выставки

[ + – ] Брошь с сапфиром и бриллиантами от Фаберже

На выставке, которая продлится до 8 мая, представлена ​​самая большая коллекция Императорских пасхальных яиц Фаберже и более 200 других предметов. Он также дает представление о творчестве легендарного ювелира, его всемирно признанной компании и англо-русском характере его предприятия.

[ + – ] Экспонаты выставки

Кейт стала покровительницей музея в марте 2018 года и за эти годы посетила его несколько раз. В последний раз она приезжала сюда в мае, чтобы отпраздновать его открытие после того, как пандемия вынудила закрыть галереи, музеи и художественные достопримечательности на несколько месяцев. Герцогиня, имеющая степень магистра истории искусств, признавалась, что любит посещать музеи, и эту страсть унаследовали ее дети.

"Я помню, как в детстве посещала Музей естествознания и была вдохновлена ​​любовью к природе. И теперь, как родитель, я снова испытываю радость от моих собственных детей, которые приезжают сюда, и это не только для того, чтобы увидеть тираннозавра, заметьте", – говорила она в одном из своих интервью.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон продемонстрировала самое актуальное пальто сезона.