Кейт Миддлтон продемонстрировала самое универсальное и модное пальто для осени

Темно-синее пальто-макси в стиле милитари – идеальный вариант для осеннего образа. Яркие акценты такому ансамблю можно придать, правильно выбрав аксессуары.

39-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин – признанная икона стиля. Одинаково роскошно он выглядит как в вечерних нарядах, так и во время официальных мероприятий, будь то встреча с персоналом больницы или визит в какую-нибудь школу.

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Поскольку на улице становится все холоднее, самое время присмотреться, какую верхнюю одежду выбирает Кейт Миддлтон, чтобы всегда быть на высоте. Как известно, она всегда бузепречно смотрится в пальто, которых у нее в гардеробе очень много, причем начиная от платьев-пальто и заканчивая теплыми пальто для зимы.

Одна из самых стильных, элегантных и вневременных вещей в гардеробе жены принца Уильяма – полушерстяное двубортное темно-синее пальто Breanna Wool Blend Maxi от Hobbs с латунными пуговицами за 289 фунтов стерлингов (10365 грн).

[ + – ] Кейт Миддлтон в пальто в стиле милитари от Hobbs Фото: Getty Images

Герцогиня умело сочетает пальто с аксессуарами. Так, во время одного из мероприятий Кейт появилась в нем, надев пальто поверх красного платья и подобрав к нему красный в белых сердечках шарф, красный клатч и черные замшевые сапоги на невысоком каблуке.

Совсем недавно Кейт Миддлтон появилась на климатическом саммите в Глазго в роскошном ярко-синем платье-пальто, под которое обула темно-синие замшевые туфли. Можные эксперты подчситали, что в этой обуви герцогиня появлялась на людях минимум 12 раз.

Напомним, на встрече со скаутами жена принца Уильяма была в стеганой жилетке и джинсах скинни, а также коричневых замшевых ботинках.

Ранее мы писали о том, на какие пальто стоит обратить внимание в этом сезоне.