Ділова Кейт. Герцогиня Кембриджська продемонструвала ідеальний образ для офісу

Для походу в музей герцогиня Кембриджська Кетрін одягла блузу та штани, створивши простий, але дуже елегантний ансамбль.

Кейт Міддлтон відвідала музей Вікторії та Альберта в Лондоні, продемонструвавши при цьому бездоганний смак при виборі вбрання для, здавалося б, пересічного заходу, пише Express.

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У музеї герцогиня Кембриджська, яка є покровителькою закладу, з'явилася у класичній синьо-червоній блузі з візерунком пейслі (або "індійський огірок") із пишними рукавами з манжетами та бантом. До неї вона підібрала чорні широкі штани з високою талією та шкіряний чорний ремінь із крокодиловим принтом.

Обличчя герцогині було заховано під маскою у зв'язку з новими карантинними обмеженнями уряду через появу нового штаму Omicron, а волосся зібране у традиційний хвіст. Як аксесуари Кейт обрала золоті сережки-кільця з камінням.

[ + – ] Кейт Міддлтон виглядала елегантно та стильно Фото: Getty Images

Такий образ герцогині ідеально підходить для роботи в офісі, ділової зустрічі або відвідування різноманітних заходів протягом дня.

Дружина принца Вільяма відвідала виставку, присвячену унікальним творам Фаберже під назвою "Фаберже в Лондоні: від романтики до революції". Герцогиня була в захваті від красивої колекції, до якої увійшли деякі предмети, надані королевою Єлизаветою II.

[ + – ] Кейт Міддлтон зізналася, що майстерність Фаберже вразила її

Милуючись яйцем павича, на якому зображений покритий золотою емаллю павич на квітучій гілці, Кейт сказала: "Я люблю дерева".

Під час екскурсії герцогиню супроводжували керівник музею Трістрам Гант та куратор виставки Кіран Маккарті.

[ + – ] Годинник Фаберже з особистої колекції Єлизавети II

[ + – ] Відвідувачі виставки

[ + – ] Брошка із сапфіром та діамантами від Фаберже.

На виставці, яка триватиме до 8 травня, представлена ​​найбільша колекція Імператорських великодніх яєць Фаберже та понад 200 інших предметів. Він також дає уявлення про творчість легендарного ювеліра, його всесвітньо визнаної компанії та англо-російський характер його підприємства.

[ + – ] Експонати виставки

Кейт стала покровителькою музею в березні 2018 року і за ці роки відвідала його кілька разів. Востаннє вона приїжджала сюди у травні, щоб відсвяткувати його відкриття після того, як пандемія змусила закрити галереї, музеї та художні пам'ятки на кілька місяців. Герцогиня, яка має ступінь магістра історії мистецтв, зізнавалася, що любить відвідувати музеї, і цю пристрасть успадкували її діти.

"Я пам'ятаю, як у дитинстві відвідувала Музей природознавства і була натхненна любов'ю до природи. І тепер, як мама, я знову відчуваю радість від моїх власних дітей, які приїжджають сюди, і це не тільки для того, щоб побачити тиранозавра, зауважте", — говорила вона в одному зі своїх інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон продемонструвала найактуальніше пальто сезону.