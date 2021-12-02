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Ділова Кейт. Герцогиня Кембриджська продемонструвала ідеальний образ для офісу

1952
Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images | Дружина принца Вільяма з'явилася на публіці в масці у зв'язку з новими обмеженнями уряду через штам Omicron

Для походу в музей герцогиня Кембриджська Кетрін одягла блузу та штани, створивши простий, але дуже елегантний ансамбль.

Кейт Міддлтон відвідала музей Вікторії та Альберта в Лондоні, продемонструвавши при цьому бездоганний смак при виборі вбрання для, здавалося б, пересічного заходу, пише Express.

У музеї герцогиня Кембриджська, яка є покровителькою закладу, з'явилася у класичній синьо-червоній блузі з візерунком пейслі (або "індійський огірок") із пишними рукавами з манжетами та бантом. До неї вона підібрала чорні широкі штани з високою талією та шкіряний чорний ремінь із крокодиловим принтом.

Обличчя герцогині було заховано під маскою у зв'язку з новими карантинними обмеженнями уряду через появу нового штаму Omicron, а волосся зібране у традиційний хвіст. Як аксесуари Кейт обрала золоті сережки-кільця з камінням.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон виглядала елегантно та стильно
Фото: Getty Images

Такий образ герцогині ідеально підходить для роботи в офісі, ділової зустрічі або відвідування різноманітних заходів протягом дня.

Дружина принца Вільяма відвідала виставку, присвячену унікальним творам Фаберже під назвою "Фаберже в Лондоні: від романтики до революції". Герцогиня була в захваті від красивої колекції, до якої увійшли деякі предмети, надані королевою Єлизаветою II.

Кейт Міддлтон зізналася, що майстерність Фаберже вразила її

Милуючись яйцем павича, на якому зображений покритий золотою емаллю павич на квітучій гілці, Кейт сказала: "Я люблю дерева".

Під час екскурсії герцогиню супроводжували керівник музею Трістрам Гант та куратор виставки Кіран Маккарті.

Годинник Фаберже з особистої колекції Єлизавети II
Відвідувачі виставки
Брошка із сапфіром та діамантами від Фаберже.

На виставці, яка триватиме до 8 травня, представлена ​​найбільша колекція Імператорських великодніх яєць Фаберже та понад 200 інших предметів. Він також дає уявлення про творчість легендарного ювеліра, його всесвітньо визнаної компанії та англо-російський характер його підприємства.

Експонати виставки

Кейт стала покровителькою музею в березні 2018 року і за ці роки відвідала його кілька разів. Востаннє вона приїжджала сюди у травні, щоб відсвяткувати його відкриття після того, як пандемія змусила закрити галереї, музеї та художні пам'ятки на кілька місяців. Герцогиня, яка має ступінь магістра історії мистецтв, зізнавалася, що любить відвідувати музеї, і цю пристрасть успадкували її діти.

"Я пам'ятаю, як у дитинстві відвідувала Музей природознавства і була натхненна любов'ю до природи. І тепер, як мама, я знову відчуваю радість від моїх власних дітей, які приїжджають сюди, і це не тільки для того, щоб побачити тиранозавра, зауважте", — говорила вона в одному зі своїх інтерв'ю.

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