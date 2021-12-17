Кейт Миддлтон появилась на публике в идеальном рождественском образе

Герцогиня появилась в трейлере праздничной программы, снятой в Вестминстерском аббатстве для ВВС

Кейт Миддлтон продемонстрировала идеальный рождественский образ в новом трейлере фильма Royal Carols Together At Christmas ("Королевские гимны вместе на Рождество"), который будет транслироваться в канун Рождества на канале ITV, пишет Daily Mail.

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В трейлере Кейт появляется в уютном вязаном красном кардигане с белым воротничком от Miu Miu, стоимостью в 1350 фунтов стерлингов.

[ + – ] Рождественский образ Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской в кардигане от Miu Miu Фото: Скриншот

"Я так рад провести вместе на Рождество здесь, в Вестминстерском аббатстве", — произносит герцогиня в трейлере.

Герцогиня дополнила образ маленькими бриллиантовыми серьгами, нанесла легкий естественный макияж и уложила волосы мягкими волнами. Она позирует операторам на скамье в Вестминстерском аббатстве.

Именно здесь, десять лет назад она вышла замуж за принца Уильяма.

[ + – ] Съемки рождественской программы Royal Carols Together At Christmas

Также в трейлере показаны отрывки из праздничного концерта, который курирует герцогиня и который будет транслироваться в канун Рождества. Уже известно, что выступать будут Леона Льюис, Элли Голдинг и Том Уокер.

Впрочем, это не единственный образ, в котором Кейт появится в рождественском фильме, созданном в сотрудничестве с BBC Studios Events Productions. Ранее появлялись фото герцогини в ослепительном алом платье-пальто с бантом от бренда Catherine Walker, замшевых красных туфлях-лодочках Gianvito Rossi и с клатчем от Miu Miu.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям в Вестминстерском аббатстве

Примечательно, но свой образ в красном Кейт дополнила небольшим, но роскошным сувениром от королевы Елизаветы: сапфировыми серьгами с бахромой из бриллиантов. Серьги ранее принадлежали королеве-матери.

В съемках рождественского фильма также приняли участие и прочие члены королевской семьи: принцессы Беатрис и Евгения, Зара Тиндалл с супругом, графиня Уэссекская и сестра Кейт – Пиппа.

Королевы не было в аббатстве, как и принца Чарльза с Камиллой. Также ранее стало известно, что 95-летняя Елизавета ІІ была вынуждена отменить свой ежегодный предрождественский обед уже второй раз год подряд из-за пандемии коронавируса.

Королева планировала устроить торжественный прием для 50 родственников в Виндзорском замке.