Кейт Миддлтон удивила публику скрытым талантом (видео)

Пользователи Сети в восторге от талантов герцогини Кембриджской

Накануне при поддержке королевской семьи состоялся благотворительный рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве. Из опубликованного ролика на Instagram-странице герцогов Кембриджских стало известно о скрытом таланте супруги принца Уильяма Кэтрин. Она выступила перед зрителями вместе с музыкантом Томом Уокером. В частности, герцогиня с легкостью играла на фортепьяно.

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[ + – ] Пользователи в восторге от игры Кэтрин

Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала особый праздничный наряд. На ней было красное платье-пальто Catherine Walker, традиционный наряд для герцогини. Украшением платья стал красный бант, что сделало образ герцогини похожим на упакованный новогодний подарок. Ранее она надевала пальто этого бренда, черного цвета на похороны принца Филиппа, дедушки своего мужа Уильяма, в апреле 2021 года.

В качестве аксессуара Кэтрин выбрала клатч Miu Miu. На ногах жены будущего короля Великобритании были красные лодочки Gianvito Rossi. Волосы роскошными локонами спадали на плечи герцогини.

Подписчики аккаунта герцогов Кембриджских в Instagram удивлены ранее не известным талантом Кейт Миддлтон. "Вау! Герцогиня Кейт играет на пианино?", "Невероятная Кейт", — комментируют пост восторженные фанаты королевской семьи.

Отметим, что на рождественской службе присутствовали все члены королевской семьи, кроме принца Чарльза, его супруги Камиллы и самой королевы Елизаветы Второй, которая накануне отменила ежегодный королевский рождественский обед из-за распространения заболевания коронавирусом в Великобритании, в частности нового штамма омикрон.

Ранее Фокус сообщал, что герцогиня Кембриджская Кейт продемонстрировала идеальный рождественский образ на одном из мероприятий к Рождеству.

Напомним, королева Елизавета II трогательно почтила память своего мужа, принца Филиппа, умершего весной 2021 года, в своем рождественском обращении.