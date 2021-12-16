Топ-9 лучших нарядов Кейт Миддлтон на Рождество

Чаще всего жена наследника британского престола выбирает элегантные и женственные наряды, цвет которых перекликается с рождественской тематикой.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин посещает множество рождественских мероприятий и каждый раз появляется на публике в элегантном образе, который тут же становится примером для подражания первыми модницами Великобритании. Фокус собрал аутфиты, в которых жена принца Уильяма посещала рождественскую службу вместе с другими членами королевской семьи, начиная с 2011 года. .

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С тех пор, как Кейт вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году, она придерживалась правил королевской одежды, но в рамках этих параметров она была экспертом в сочетании традиций с современностью. Практически всегда Кейт – в пальто-платье или же теплых пальто по фигуре, которые она умело сочетает с головными уборами и обувью, выбирая то классические замшевые туфли на каблуке, то сапоги.

2011

Для своего первого официального Рождества в качестве члена королевской семьи Кейт Миддлтон на службу в Сандрингеме выбрала приглушенный темно-бордовый ансамбль, включая пальто и бархатную шляпу от Jane Corbett, которые гармонировали с цветом галстука принца Уильяма. К ансамблю она подобрала черные плотные колготы, такого же цвета туфли и перчатки, а также клатч в тон основному наряду.

[ + – ] В 2011 году Кейт впервые встречала рождество как член королевской семьи Фото: Getty Images

2013

Рождество 2013 года стало для Кейт первым в качестве матери, поскольку в апреле она родила принца Джорджа. На службе в церкви герцогиня появилась в зелено-синем пальто в клетку от McQ от Alexander McQueen и зеленой шляпке-таблетке от Gina Foster. Вместо туфлей Кейт обула черные высокие сапоги на каблуке.

[ + – ] В 2013 году Кейт появилась на рождественской службе в статусе матери Фото: Getty Images

2014

На Рождество 2014 года герцогиня Кембриджская сочетала твидовое пальто с темно-коричневой шляпой Lock & Co. Тогда Кейт была на шестом месяце беременности и ждала второго ребенка, принцессу Шарлотту.

[ + – ] На рождественской службе в 2014 году Кейт была на шестом месяце беременности Фото: Getty Images

2015

На Рождество 2015 года герцогиня Кембриджская надела зеленое приталенное пальто от Max Mara с черным поясом. Она обула черные замшевые высокие сапоги на каблуке, а также подобрала черную шляпку и такие же перчатки. В качестве аксессуаров она использовала бриллиантовые серьги-капли и брошь с бриллиантами и жемчугом.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2015 год Фото: Getty Images

2016

2016 год ознаменовал собой первый год появления принца Джорджа и принцессы Шарлотты на службе вместе с родителями, ячему несказанно обрадовалась публика. Кейт была в шоколадно-коричневом пальто Celeste от Hobbs. Рубиново-красный меховой воротник и пояс сделали герцогиню еще более гламурной. Образ завершали туфли-лодочки в тон и замшевый клатч.

[ + – ] В 2016 году герцоги Кембриджские впервые появились на службе с детьми Фото: Getty Images

2017

Образ, в котором герцогиня Кембриджская присутствовала на рождественской службе в 2017 году, стал одним из самых запоминающихся. Она появилась в клетчатом пальто от Miu Miu длиной чуть выше колена и роскошной меховой шапке. Образ завершали черные плотные колготки, такие же перчатки и замшевые туфли-лодочки.

[ + – ] Жена принца Уильяма появилась на публике в роскошной меховой шапке Фото: Getty Images

2018

Немногие оттенки являются более классическими "рождественскими", чем теплый ягодно-красный, и герцогиня Кембриджская выбрала его для своего рождественского образа 2018 года. Герцогиня появилась на службе в пальто-платье от любимого дизайнера Catherine Walker, шляпке в тон от Jane Taylor London. В руках Кейт держала красный клатч Bayswater от Mulberry, а образ завершали пара бордовых туфель на каблуке Gianvito Rossi и такого же цвета перчатки.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская в платье-пальто от Catherine Walker Фото: Getty Images

2019

Герцогиня Кембриджская выбрала палитру серого и зеленого для своего рождественского ансамбля 2019 года, включая серое меховое пальто от Catherine Walker, зеленую шляпку от Lock & Co Hatters, такого же цвета клатч и туфли от Emmy London.

[ + – ] Наряд Кейт перекликался с верхней одеждой ее дочери, принцессы Шарлотты Фото: Getty Images

2020

Хотя члены королевской семьи не смогли собраться, как обычно, на Рождество 2020 года из-за пандемии, однако Кейт все же сумела запомниться новым образом. Герцоги Кембриджские присоединились к королеве Елизавете на мероприятии, чтобы поблагодарить волонтеров в рождественский сезон. Герцогиня была одета в зеленое пальто с меховым воротником, черные перчатки и такого же цвета сапоги. В качестве аксессуаров она выбрала маленький клатч и бриллиантовые серьги-капли.

[ + – ] Кейт Миддлтон в зеленом пальто с меховым воротников в декабре 2020 года Фото: The Royal Family

Какой образ в этом году выберет Кейт, остается только догадываться, но с уверенностью можно утверждать, что он будет не менее элегантным. На концерте рождественских колядок герцогиня уже показала свой потенциал, появившись в роскошном красном платье-пальто и такого же цвета туфлях.