Топ-9 найкращих нарядів Кейт Міддлтон на Різдво

Найчастіше дружина спадкоємця британського престолу вибирає елегантні та жіночні вбрання, колір яких перегукується з різдвяною тематикою.

Герцогиня Кембриджська Кетрін відвідує безліч різдвяних заходів і щоразу з'являється на публіці в елегантному образі, який стає прикладом для наслідування першими модницями Великобританії. Фокус зібрав аутфіти, у яких дружина принца Вільяма відвідувала різдвяну службу разом з іншими членами королівської родини, починаючи з 2011 року.

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З того часу, як Кейт вийшла заміж за принца Вільяма у 2011 році, вона дотримувалась правил королівського одягу, але в межах цих параметрів вона була експертом у поєднанні традицій із сучасністю. Практично завжди Кейт — у пальті-сукні або теплих пальтах по фігурі, які вона вміло поєднує з головними уборами та взуттям, вибираючи то класичні замшеві туфлі на підборах, то чобітки.

2011

Для свого першого офіційного Різдва як член королівської родини Кейт Міддлтон на службу в Сандрінгамі обрала приглушений темно-бордовий ансамбль, включаючи пальто та оксамитовий капелюх від Jane Corbett, які гармоніювали з кольором краватки принца Вільяма. До ансамблю вона підібрала чорні щільні колготи, такого ж кольору туфлі та рукавички, а також клатч у тон основного наряду.

[ + – ] У 2011 році Кейт уперше зустрічала Різдво як член королівської сім'ї Фото: Getty Images

2013

Різдво 2013 стало для Кейт першим як для матері, оскільки у квітні вона народила принца Джорджа. На службі в церкві герцогиня з'явилася в зелено-синьому пальті в клітинку від Alexander McQueen та зеленому капелюшку-таблетці від Gina Foster. Замість туфель Кейт взула чорні високі чоботи на підборах.

[ + – ] У 2013 році Кейт з'явилася на різдвяній службі у статусі матері Фото: Getty Images

2014

На Різдво 2014 року герцогиня Кембриджська поєднувала твідове пальто з темно-коричневим капелюхом Lock & Co. Тоді Кейт була на шостому місяці вагітності і чекала на другу дитину, принцесу Шарлотту.

[ + – ] На різдвяній службі у 2014 році Кейт була на шостому місяці вагітності Фото: Getty Images

2015

На Різдво 2015 року герцогиня Кембриджська одягла зелене приталене пальто від Max Mara із чорним поясом. Вона взула чорні високі замшеві чоботи на підборах, а також підібрала чорний капелюшок і такі ж рукавички. Як аксесуари вона використовувала діамантові сережки-краплі та брошку з діамантами та перлами.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям, 2015 рік Фото: Getty Images

2016

2016 ознаменував собою перший рік появи принца Джорджа і принцеси Шарлотти на службі разом з батьками, чому зраділа публіка. Кейт була у шоколадно-коричневому пальті Celeste від Hobbs. Рубіново-червоний хутряний комір і пояс зробили герцогиню ще більш гламурною. Образ завершували туфлі-човники в тон та замшевий клатч.

[ + – ] У 2016 році герцоги Кембриджські вперше з'явилися на службі з дітьми Фото: Getty Images

2017

Образ, у якому герцогиня Кембриджська була присутня на різдвяній службі у 2017 році, став одним із найбільш запам'ятовуваних. Вона з'явилася в картатому пальті від Miu Miu завдовжки трохи вище коліна і розкішною хутряною шапкою. Образ завершували чорні щільні колготки, такі ж рукавички та замшеві туфлі-човники.

[ + – ] Дружина принца Вільяма з'явилася на публіці у розкішній хутряній шапці Фото: Getty Images

2018

Небагато відтінків є більш класичними "різдвяними", ніж теплий ягідно-червоний, і герцогиня Кембриджська обрала його для свого різдвяного образу 2018 року. Герцогиня з'явилася на службі в пальті-сукні від улюбленого дизайнера Catherine Walker, капелюшку в тон від Jane Taylor London. У руках Кейт тримала червоний клатч Bayswater від Mulberry, а образ завершували пара бордових туфель на підборах Gianvito Rossi та такого ж кольору рукавички.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська у сукні-пальті від Catherine Walker Фото: Getty Images

2019

Герцогиня Кембриджська обрала палітру сірого та зеленого для свого різдвяного ансамблю 2019 року, включаючи сіре хутряне пальто від Catherine Walker, зелений капелюшок від Lock & Co Hatters, такого ж кольору клатч та туфлі від Emmy London.

[ + – ] Наряд Кейт перегукувався з верхнім одягом її дочки, принцеси Шарлотти Фото: Getty Images

2020

Хоча члени королівської родини не змогли зібратися, як завжди, на Різдво 2020 через пандемію, проте Кейт все ж таки зуміла запам'ятатися новим образом. Герцоги Кембриджські приєдналися до королеви Єлизавети на заході, щоб подякувати волонтерам у різдвяний сезон. Герцогиня була одягнена в зелене пальто з хутряним коміром, чорні рукавички та такого ж кольору чоботи. Як аксесуари вона обрала маленький клатч і діамантові сережки-краплі.

[ + – ] Кейт Міддлтон у зеленому пальті з хутряним коміром у грудні 2020 року Фото: The Royal Family

Який образ цього року обере Кейт, залишається лише здогадуватися, але з упевненістю можна стверджувати, що він буде не менш елегантним. На концерті різдвяних колядок герцогиня вже показала свій потенціал, з'явившись у розкішній червоній сукні-пальті та такого ж кольору туфлях.