Топ-9 найкращих нарядів Кейт Міддлтон на Різдво
Найчастіше дружина спадкоємця британського престолу вибирає елегантні та жіночні вбрання, колір яких перегукується з різдвяною тематикою.
Герцогиня Кембриджська Кетрін відвідує безліч різдвяних заходів і щоразу з'являється на публіці в елегантному образі, який стає прикладом для наслідування першими модницями Великобританії. Фокус зібрав аутфіти, у яких дружина принца Вільяма відвідувала різдвяну службу разом з іншими членами королівської родини, починаючи з 2011 року.
З того часу, як Кейт вийшла заміж за принца Вільяма у 2011 році, вона дотримувалась правил королівського одягу, але в межах цих параметрів вона була експертом у поєднанні традицій із сучасністю. Практично завжди Кейт — у пальті-сукні або теплих пальтах по фігурі, які вона вміло поєднує з головними уборами та взуттям, вибираючи то класичні замшеві туфлі на підборах, то чобітки.
2011
Для свого першого офіційного Різдва як член королівської родини Кейт Міддлтон на службу в Сандрінгамі обрала приглушений темно-бордовий ансамбль, включаючи пальто та оксамитовий капелюх від Jane Corbett, які гармоніювали з кольором краватки принца Вільяма. До ансамблю вона підібрала чорні щільні колготи, такого ж кольору туфлі та рукавички, а також клатч у тон основного наряду.
2013
Різдво 2013 стало для Кейт першим як для матері, оскільки у квітні вона народила принца Джорджа. На службі в церкві герцогиня з'явилася в зелено-синьому пальті в клітинку від Alexander McQueen та зеленому капелюшку-таблетці від Gina Foster. Замість туфель Кейт взула чорні високі чоботи на підборах.
2014
На Різдво 2014 року герцогиня Кембриджська поєднувала твідове пальто з темно-коричневим капелюхом Lock & Co. Тоді Кейт була на шостому місяці вагітності і чекала на другу дитину, принцесу Шарлотту.
2015
На Різдво 2015 року герцогиня Кембриджська одягла зелене приталене пальто від Max Mara із чорним поясом. Вона взула чорні високі замшеві чоботи на підборах, а також підібрала чорний капелюшок і такі ж рукавички. Як аксесуари вона використовувала діамантові сережки-краплі та брошку з діамантами та перлами.
2016
2016 ознаменував собою перший рік появи принца Джорджа і принцеси Шарлотти на службі разом з батьками, чому зраділа публіка. Кейт була у шоколадно-коричневому пальті Celeste від Hobbs. Рубіново-червоний хутряний комір і пояс зробили герцогиню ще більш гламурною. Образ завершували туфлі-човники в тон та замшевий клатч.
2017
Образ, у якому герцогиня Кембриджська була присутня на різдвяній службі у 2017 році, став одним із найбільш запам'ятовуваних. Вона з'явилася в картатому пальті від Miu Miu завдовжки трохи вище коліна і розкішною хутряною шапкою. Образ завершували чорні щільні колготки, такі ж рукавички та замшеві туфлі-човники.
2018
Небагато відтінків є більш класичними "різдвяними", ніж теплий ягідно-червоний, і герцогиня Кембриджська обрала його для свого різдвяного образу 2018 року. Герцогиня з'явилася на службі в пальті-сукні від улюбленого дизайнера Catherine Walker, капелюшку в тон від Jane Taylor London. У руках Кейт тримала червоний клатч Bayswater від Mulberry, а образ завершували пара бордових туфель на підборах Gianvito Rossi та такого ж кольору рукавички.
2019
Герцогиня Кембриджська обрала палітру сірого та зеленого для свого різдвяного ансамблю 2019 року, включаючи сіре хутряне пальто від Catherine Walker, зелений капелюшок від Lock & Co Hatters, такого ж кольору клатч та туфлі від Emmy London.
2020
Хоча члени королівської родини не змогли зібратися, як завжди, на Різдво 2020 через пандемію, проте Кейт все ж таки зуміла запам'ятатися новим образом. Герцоги Кембриджські приєдналися до королеви Єлизавети на заході, щоб подякувати волонтерам у різдвяний сезон. Герцогиня була одягнена в зелене пальто з хутряним коміром, чорні рукавички та такого ж кольору чоботи. Як аксесуари вона обрала маленький клатч і діамантові сережки-краплі.
Який образ цього року обере Кейт, залишається лише здогадуватися, але з упевненістю можна стверджувати, що він буде не менш елегантним. На концерті різдвяних колядок герцогиня вже показала свій потенціал, з'явившись у розкішній червоній сукні-пальті та такого ж кольору туфлях.