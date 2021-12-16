Британская королева вновь отменила рождественский обед из-за COVID-19

Прежде 95-летний британский монарх ежегодно устраивала традиционное мероприятие для своей большой семьи перед Рождеством в Букингемском дворце.

Уже второй год подряд королева Великобритании Елизавета Вторая отменяет предрождественский семейный обед из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на британских островах. Об этом сообщает CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Такое решение носит предупредительный характер, поскольку считается, что мероприятие могло стать угрозой для слишком многих людей.

95-летняя королева традиционно проводит праздничный обед для своей большой семьи в канун Рождества в Букингемском дворце. Прошлогодний обед также был отменен в связи с пандемией. Ранее предполагалось, что мероприятие состоится в Виндзорском замке во вторник на следующей неделе.

В предыдущие годы британский монарх приглашала всю свою семью в лондонскую резиденцию, но в дальнейшем она переехала в Сандрингем (графство Норфолк), где принимает ближайших родственников во время праздников. Главной резиденцией королевы остается Виндзорский замок, расположенный недалеко от Лондона.

Для королевы это будет первое Рождество, которое она встретит без своего супруга принца Филиппа, умершего в апреле в возрасте 73 лет.

Рождественский обед королевы решили отменить после того, как главврач Англии выступил с предупреждением об опасности, связанной новым вариантом коронавируса "омикроном". В понедельник стало известно о первом британце, который умер от нового штамма COVID-19.

Ранее Фокус сообщал, почему королева Елизавета запрещает игру "Монополия". Сообщается, что во время игры между членами королевской семьи разгораются нешуточные страсти, и они, как считает королева Елизавета II, становятся "слишком жестокими". Поэтому "Монополия" и попала в немилость.