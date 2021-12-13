В Британии умер первый больной с омикрон-штаммом COVID-19

Британский премьер Борис Джонсон призывает население вакцинироваться бустерной дозой.

В Великобритании умер как минимум один пациент, заразившийся новым штаммом коронавируса омикрон. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет Sky News.

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Так, во время визита в центр вакцинации недалеко от Паддингтона в западном Лондоне британский премьер заявил, что заражение новым вариантом COVID-19 может привести к госпитализации и уже вызвало по крайней мере одну смерть.

Джонсон призвал соотечественников отказаться от идеи о том, что омикрон-штамм – это легкая версия коронавируса. Он отметил, что вирус распространяется с высокой скоростью.

"Лучшее, что мы можем сделать — как можно быстрее получить бустерные дозы вакцины", — считает политик.

Ранее глава британского Минздрава Саджид Джавид рассказал, что в настоящее время в больницах Великобритании находятся около десяти граждан с омикрон-штаммом COVID-19.

В воскресенье Великобритания сообщила о 1239 новых подтвержденных случаях заболевания омикрон-штаммом — это самый высокий ежедневный рост и почти вдвое больше, чем предыдущий максимум, зафиксированный в субботу.

Общее количество случаев этого варианта коронавируса в стране составляет 3137.

Ранее Джонсон объявил, что всем жителям Британии в возрасте от 18 лет позволили сделать третью прививку вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением омикрон-штамма.

С помощью третьей дозы – бустерной – в Британии пытаются повысить уровень защиты.

COVID-вакцины малоэффективны против нового штамма омикрон

Недавно генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что используемые сейчас вакцины против коронавирусной инфекции, скорее всего, будут не столь эффективны против нового варианта вируса омикрон, как против дельты.

Бансель предупреждает, что разработка специальной бустерной дозы против нового штамма займет месяцы.

По данным ВОЗ, по состоянию на 9 декабря омикрон был обнаружен в 63 странах. Быстрое распространение было отмечено в Южной Африке, где дельта менее распространена, и в Великобритании, где дельта раньше доминировала среди штаммов коронавируса.