У Британії помер перший хворий з омікрон-штамом COVID-19

Британський прем’єр Борис Джонсон закликає населення вакцинуватися бустерною дозою.

У Великій Британії помер як мінімум один пацієнт, який заразився новим штамом коронавірусу омікрон. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, пише Sky News.

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Так, під час візиту до центру вакцинації неподалік Паддінгтона в західному Лондоні британський прем'єр заявив, що зараження новим варіантом COVID-19 може призвести до госпіталізації та вже викликало принаймні одну смерть.

Джонсон закликав співвітчизників відмовитися від ідеї про те, що омікрон-штам — це легка версія коронавірусу. Він зазначив, що вірус поширюється із високою швидкістю.

"Найкраще, що ми можемо зробити — якнайшвидше отримати бустерні дози вакцини", — вважає політик.

Раніше глава британського МОЗ Саджид Джавід розповів, що наразі у лікарнях Великої Британії перебуває близько десяти громадян із омікрон-штамом COVID-19.

У неділю Велика Британія повідомила про 1239 нових підтверджених випадків захворювання на омікрон-штам — це найвище щоденне зростання і майже вдвічі більше, ніж попередній максимум, зафіксований у суботу.

Загальна кількість випадків цього варіанту коронавірусу у країні зараз становить 3137.

Раніше Джонсон оголосив, що всім жителям Британії віком від 18 років дозволили зробити третє щеплення вакцини проти COVID-19 до кінця року для боротьби з поширенням омікрон-штаму.

За допомогою третьої дози — бустерної — в Британії намагаються підвищити рівень захисту.

COVID-вакцини малоефективні проти нового штаму омікрон

Нещодавно генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що вакцини проти коронавірусної інфекції, що використовуються зараз, швидше за все, будуть не настільки ефективні проти нового варіанту вірусу омікрон, як проти дельти.

Бансель попереджає, що розробка спеціальної бустерної дози проти нового штаму займе місяці.

За даними ВООЗ, станом на 9 грудня омікрон було виявлено у 63 країнах. Швидке поширення було зафіксовано в Південній Африці, де дельта менш поширена, і у Великій Британії, де дельта раніше домінувала серед штамів коронавірусу.