Наявні COVID-вакцини малоефективні проти нового штаму "омікрон", — бос Moderna
Заява спровокувала тривогу на фінансових ринках, адже вона означає, що пандемія продовжиться.
Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель у вівторок попередив, що вакцини проти коронавірусної інфекції, що використовуються, швидше за все, будуть не настільки ефективні проти нового варіанту вірусу "омікрон", як проти "дельти". Про це повідомляє Reuters.
Заява спровокувала тривогу на фінансових ринках. Нафтові ф'ючерси впали на понад долар, а національна валюта Австралії досягла річного мінімуму після коментарів Стефана Банселя, які породили чутки про те, що стійкість до вакцин нового штаму вірусу спричинить більшу кількість захворювань та госпіталізації. І таким чином пандемія продовжиться.
За словами керівника Moderna, наявні вакцини виявляться набагато менш ефективними проти "омікрону" порівняно з попередніми варіантами коронавірусу. Бансель попереджає, що розробка спеціальної бустерної дози проти нового штаму займе місяці.
Керівник Moderna зазначає велику кількість мутацій у спайк-білку "омікрону" (32) та його швидке поширення в регіоні Південної Африки та прогнозує, що наступного року всі наявні вакцини зміняться.
"Поки не чути заяв про те, що ефективність вакцин проти нового штаму на тому ж рівні, що й проти дельта-варіанту", — пояснює Бансель. За його словами, потрібні дані досліджень, щоб зрозуміти, наскільки саме знизиться ефективність. Але всі вчені, з якими він розмовляв, кажуть, що поява нового штаму "не віщує нічого доброго".
Дослідники навіть не припускали, що в найближчі кілька років може з'явитися новий штам із такою кількістю мутацій.
У серпні керівництво Moderna заявляло, що у людей із двома дозами вакцини антитіла "зберігаються протягом пів року, зокрема і проти дельта-штаму". Однак, результати низки досліджень свідчать, що вакцина компанії Moderna не настільки ефективна проти "дельти", порівняно з колишніми штамами.
Так, минулого місяця Стенфордський університет опублікував результати дослідження спалаху захворювання в каліфорнійській в'язниці. З'ясувалося, що ефективність Moderna, якою були вакциновані люди, лише на рівні 56.6%, що є значно нижчим порівняно з даними досліджень, які проводилися до появи дельта-варіанту.
Наразі Moderna та Pfizer працюють над новими вакцинами, які б захищали від "омікрону", який ВООЗ оцінює як дуже небезпечний.
Бос Moderna каже, що інформація про те, чи здатні вакцини впоратися з новим варіантом коронавірусу, і наскільки він пов'язаний з небезпечними ускладненнями, з'явиться в найближчі кілька тижнів.
Раніше Фокус повідомляв, що через поширення нового штаму коронавірусу "омікрон" Україна ввела обов'язковий карантин. Голова українського МОЗ Віктор Ляшко під час селекторної наради з президентом країни заявив, що громадяни, які повертаються з африканських країн, де поширюється цей штам коронавірусу, мають пройти самоізоляцію протягом двох тижнів.