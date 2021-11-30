Наявні COVID-вакцини малоефективні проти нового штаму "омікрон", — бос Moderna

Заява спровокувала тривогу на фінансових ринках, адже вона означає, що пандемія продовжиться.

Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель у вівторок попередив, що вакцини проти коронавірусної інфекції, що використовуються, швидше за все, будуть не настільки ефективні проти нового варіанту вірусу "омікрон", як проти "дельти". Про це повідомляє Reuters.

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Заява спровокувала тривогу на фінансових ринках. Нафтові ф'ючерси впали на понад долар, а національна валюта Австралії досягла річного мінімуму після коментарів Стефана Банселя, які породили чутки про те, що стійкість до вакцин нового штаму вірусу спричинить більшу кількість захворювань та госпіталізації. І таким чином пандемія продовжиться.

За словами керівника Moderna, наявні вакцини виявляться набагато менш ефективними проти "омікрону" порівняно з попередніми варіантами коронавірусу. Бансель попереджає, що розробка спеціальної бустерної дози проти нового штаму займе місяці.

Керівник Moderna зазначає велику кількість мутацій у спайк-білку "омікрону" (32) та його швидке поширення в регіоні Південної Африки та прогнозує, що наступного року всі наявні вакцини зміняться.

"Поки не чути заяв про те, що ефективність вакцин проти нового штаму на тому ж рівні, що й проти дельта-варіанту", — пояснює Бансель. За його словами, потрібні дані досліджень, щоб зрозуміти, наскільки саме знизиться ефективність. Але всі вчені, з якими він розмовляв, кажуть, що поява нового штаму "не віщує нічого доброго".

Дослідники навіть не припускали, що в найближчі кілька років може з'явитися новий штам із такою кількістю мутацій.

У серпні керівництво Moderna заявляло, що у людей із двома дозами вакцини антитіла "зберігаються протягом пів року, зокрема і проти дельта-штаму". Однак, результати низки досліджень свідчать, що вакцина компанії Moderna не настільки ефективна проти "дельти", порівняно з колишніми штамами.

Так, минулого місяця Стенфордський університет опублікував результати дослідження спалаху захворювання в каліфорнійській в'язниці. З'ясувалося, що ефективність Moderna, якою були вакциновані люди, лише на рівні 56.6%, що є значно нижчим порівняно з даними досліджень, які проводилися до появи дельта-варіанту.

Наразі Moderna та Pfizer працюють над новими вакцинами, які б захищали від "омікрону", який ВООЗ оцінює як дуже небезпечний.

Бос Moderna каже, що інформація про те, чи здатні вакцини впоратися з новим варіантом коронавірусу, і наскільки він пов'язаний з небезпечними ускладненнями, з'явиться в найближчі кілька тижнів.

Раніше Фокус повідомляв, що через поширення нового штаму коронавірусу "омікрон" Україна ввела обов'язковий карантин. Голова українського МОЗ Віктор Ляшко під час селекторної наради з президентом країни заявив, що громадяни, які повертаються з африканських країн, де поширюється цей штам коронавірусу, мають пройти самоізоляцію протягом двох тижнів.