Существующие COVID-вакцины малоэффективны против нового штамма "омикрон", — босс Moderna

Заявление спровоцировало тревогу на финансовых рынках, ведь оно означает, что пандемия продолжится.

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель во вторник предупредил, что использующиеся вакцины против коронавирусной инфекции, скорее всего, будут не столь эффективны против нового варианта вируса "омикрон", как против "дельты". Об этом сообщает Reuters.

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Заявление спровоцировало тревогу на финансовых рынках. Нефтяные фьючерсы упали более чем на доллар, а национальная валюта Австралии достигла годового минимума после комментариев Стефана Банселя, породивших слухи о том, что устойчивость к вакцинам нового штамма вируса повлечет за собой большее количество заболеваний и госпитализации. И, таким образом, пандемия продолжится.

По словам руководителя Moderna, существующие вакцины окажутся гораздо менее эффективными против "омикрона" по сравнению предыдущими вариантами коронавируса. Бансель предупреждает, что разработка специальной бустерной дозы против нового штамма займет месяцы.

Руководитель Moderna отмечает большое количество мутаций в спайк-белке "омикрона" (32) и его быстрое распространение в регионе Южной Африки и прогнозирует, что в следующем году все существующие вакцины изменятся.

"Пока не слышно заявлений о том, что эффективность вакцин против нового штамма на том же уровне, что и против дельта-варианта", — объясняет Бансель. По его словам, нужны данные исследований, чтобы понять, насколько именно снизится эффективность. Но все ученые, с которыми он беседовал, говорят, что появление нового штамма "не предвещает ничего хорошего".

Исследователи даже не предполагали, что в ближайшие несколько лет может появиться новый штамм с таким количеством мутаций.

В августе руководство Moderna заявляло, что у людей с двумя дозами вакцины антитела "сохраняются на протяжении полугода, в том числе и против дельта-штамма". Однако результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что вакцина компании Moderna не настолько эффективна против "дельты", по сравнению с прежними штаммами.

Так, в прошлом месяце Стэнфордский университет опубликовал результаты исследования вспышки заболевания в калифорнийской тюрьме. Выяснилось, что эффективность Moderna, которой были вакцинированы люди, только на уровне 56.6%, что значительно ниже по сравнению с данными исследований, которые проводились до появления дельта-варианта.

Сейчас Moderna и Pfizer работают над новыми вакцинами, который бы защищали от "омикрона", который ВОЗ оценивает его как очень опасный.

Босс Moderna говорит, что информация о том, способны ли существующие вакцины справиться с новым вариантом коронавируса, и насколько он связан с опасными осложнениями, появится в ближайшие несколько недель.

Ранее Фокус сообщал, что из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" Украина ввела обязательный карантин. Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко во время селекторного совещания с президентом страны заявил, что гражданам, которые возвращаются из африканских стран, где распроняется этот штамм коронавируса, должны пройти самоизоляцию в течение двух недель.