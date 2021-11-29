Распространение "Омикрона". Украина вводит обязательный карантин из-за нового штамма коронавируса

Вернувшиеся в Украину из Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини и Мозамбика должны уйти на двухнедельный карантин.

Украинцы, вернувшиеся из африканских стран, где распространяется штамм коронавируса "Омикрон", должны пройти двухнедельную самоизоляцию. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на селекторном совещанием с президентом Украины. Его процитировала пресс-служба Минздрава.

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Если путешественники в течение последних 14 дней больше недели были в Южно-Африканской Республике, Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини и Мозамбике, то в Украине они обязаны уйти на карантин.

Минздрав в ближайшее время может расширить список стран.

"Исследования нового штамма продолжаются. Больше информации будет доступно в ближайшие недели. Сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм", – отметил Ляшко.

Находящимся в указанных странах Минздрав порекомендовал соблюдать противоэпидемические правила и обращаться в местные медицинские учреждения при первых симптомах болезни.

Что известно о штамме "Омикрон?

В министерстве пока не в курсе, вызывает ли "Омикрон" более тяжелое течение болезни.

"Первые случаи инфицирования были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно легче переносят болезнь. Общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен", – говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что переболевшие коронавирусом рискуют заразиться штаммом "Омикрон" больше, чем другими вариантами вируса. Организация уже внесла "Омикрон" в категорию штаммов, вызывающих озабоченность.

Великобритания уже изменила правила въезда в страну из-за распространения "Омикрона". На следующей неделе в стране вернут обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах, а также обязательное тестирование для путешественников.

Израиль с 29 ноября запретил въезд иностранцам на 14 дней, там подтвердили 1 случай заражения "Омикроном".

В Португалии 13 футболистов лиссабонского клуба "Белененсеш" заразились "Омикроном". Выяснилось, что один из игроков приехал в Португалию, отыграв матч за сборную Южной Африки.