У переболевших коронавирусом людей выше риск заразиться "Омикроном", чем другими штаммами, — ВОЗ

У специалистов пока нет информации о том, вызывает ли новая мутация COVID-19 более тяжелое течение болезни, как "Дельта" штамм.

Люди, которые ранее переболели коронавирусной инфекцией, имеют повышенный риск заразиться новым штаммом COVID-19 "Омикроном", чем другими вариантами вируса. Об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ.

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Как известно, специалисты Всемирной организации здравоохранения отнесли новую мутацию коронавируса в категорию штаммов, вызывающих озабоченность.

В ВОЗ пока не знают, передается ли новая мутация "Омикрон" быстрее между людьми, если сравнивать ее с другими штаммами. Также нет точных данных о том, вызывает ли новый вид коронавируса более тяжелое течение болезни COVID-19, как "Дельта" штамм.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что в Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не в результате конкретной инфекции, вызванной "Омикроном". В настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что симптомы, связанные с "Омикроном", отличаются от симптомов других вариантов вируса", — говорится в пресс-релизе.

Специалисты ВОЗ, ссылаясь на предварительные результаты исследования, предупреждают, что у переболевших коронавирусом людей есть повышенный риск заразиться "Омикроном", чем другими штаммами вируса, и пообещали в ближайшее время опубликовать более детальный отчет по новой мутации COVID-19.

Ранее сообщалось, что компания Moderna анонсировала выпуск вакцины от нового штамма "Омикрон" уже в 2022 году. Специалисты не уточнили, понадобится ли разрабатывать дополнительную рецептуру препарата от COVID-19, или же существующие вакцины обеспечивают достаточную защиту от очередной мутации вируса.

Великобритания из-за распространения штамма "Омикрон" ужесточила правила въезда в страну всем иностранным гражданам. Даже вакцинированным путешественникам на границе придется делать ПЦР-тест и отправляться на карантин до получения негативного результата.