У людей, які перехворіли на коронавірус, вищий ризик заразитися "Омікроном", ніж іншими штамами, — ВООЗ

Фахівці поки не мають інформації про те, чи викликає нова мутація COVID-19 більш важкий перебіг хвороби, як "Дельта" штам.

Люди, які раніше перехворіли на коронавірусну інфекцію, мають підвищений ризик заразитися новим штамом COVID-19 "Омікроном", ніж іншими варіантами вірусу. Про це йдеться у пресрелізі ВООЗ.

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Як відомо, фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я внесли нову мутацію коронавірусу до категорії штамів, що викликають занепокоєння.

У ВООЗ поки не знають, чи нова мутація "Омікрон" передається швидше між людьми, якщо порівнювати її з іншими штамами. Також немає точних даних про те, чи викликає новий вид коронавірусу тяжчий перебіг хвороби COVID-19, як "Дельта" штам.

"Попередні дані свідчать про те, що в Південній Африці зростає кількість госпіталізацій, але це може бути пов'язано зі збільшенням загальної кількості інфікованих людей, а не внаслідок конкретної інфекції, викликаної "Омікроном". Наразі немає інформації, яка дозволяє припустити, що симптоми, пов'язані з "Омікроном", відрізняються від симптомів інших варіантів вірусу", — йдеться у пресрелізі.

Фахівці ВООЗ, посилаючись на попередні результати дослідження, попереджають, що в людей, які перехворіли на коронавірус, є підвищений ризик заразитися "Омікроном", ніж іншими штамами вірусу, і пообіцяли найближчим часом опублікувати більш детальний звіт щодо нової мутації COVID-19.

Раніше повідомлялося, що компанія Moderna анонсувала випуск вакцини від нового штаму "Омікрон" вже в 2022 році. Фахівці не уточнили, чи знадобиться розробляти додаткову рецептуру препарату від COVID-19, чи наявні вакцини забезпечують достатній захист від чергової мутації вірусу.

Великобританія через поширення штаму "Омікрон" посилила правила в'їзду в країну всім іноземним громадянам. Навіть вакцинованим мандрівникам на кордоні доведеться робити ПЛР-тест і йти на карантин до отримання негативного результату.