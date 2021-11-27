Штам Омікрон: ВООЗ обрала назву новому варіанту коронавірусу з ПАР
Штам B.1.1.529, який також називають "ботсванським", віднесли до варіантів, що викликають стурбованість. За попередніми даними, він поширюється швидше за штам "дельта" і є рекордсменом за мутаціями.
Всесвітня організація охорони здоров'я надала "ботванському" штаму коронавірусу B.1.1.529 назву "Омікрон" (Omicron). Подробиці прес-служба розкрила на офіційному сайті. Раніше передбачалося, що штам буде названо грецькою літерою "ню". Чому при виборі імені для нового штаму коронавірусу пропустили черговість, не уточнюється.
26 листопада ВООЗ скликала технічну консультативну групу з еволюції SARS-CoV-2, щоб оцінити, як мутація змінила поведінку вірусу. Після аналізу фахівці вирішили віднести штам до "варіантів, які викликають стурбованість". ВООЗ продовжує розслідування і має намір ділитися результатами з широкою громадськістю, насамперед із державами-членами.
У зв'язку з появою штаму Омікрон ВООЗ рекомендує:
- посилити епідемічний нагляд та вжити заходів послідовності, щоб краще вивчити штами SARS-CoV-2;
- відправляти повні послідовності геному та інші дані про мутації в загальнодоступну базу даних, таку як GISAID;
- повідомляти ВООЗ про випадки інфікування "Омікроном";
- по можливості проводити польові та лабораторні дослідження для кращого розуміння впливу штаму на епідеміологічну ситуацію COVID-19, а також ефективності вжитих заходів щодо діагностики, лікування та профілактики;
- нагадувати людям про необхідність дотримання запобіжних заходів та вакцинації.
ВООЗ виділяє серед штамів коронавірусу варіанти, що викликають інтерес (ВВІ) та варіанти, що викликають занепокоєння (ВВЗ). До першого відносяться штами SARS-CoV-2 з генетичними змінами, які впливають на заразність, тяжкість захворювання, несприйнятливість до імунної системи або ліків, а також становлять глобальну загрозу для людства.Важливо
До тих, що викликають занепокоєння, належать штами ВВІ, які пов'язані з одним або декількома змінами, що мають значення для здоров'я:
- збільшення трансмісивності або згубна зміна епідеміології COVID-19;
- збільшення вірулентності чи зміна клінічних проявів хвороби;
- зниження ефективності заходів громадського охорони здоров'я та соціальних заходів чи доступних діагностичних засобів, вакцин, терапевтичних засобів.
24 листопада ВООЗ вперше повідомили про штам B.1.1.529, який виявили у Південній Африці. У цій країні фіксували три піки захворюваності, в останньому випадку був поширений варіант "Дельта". В останні тижні різко побільшало випадків зараження коронавірусом, на цьому фоні медики виявили нову мутацію. Перший B.1.1.529 підтвердили у зразку, взятому 9 листопада.
Раніше писали, що "ботсванський" штам коронавірусу знайшли у людини з ВІЛ. Він містить рекордні 32 мутації, а тому може бути ще заразнішим і стійкішим до вакцин, ніж попередні різновиди коронавірусу.
Писали також, що Італія, Великобританія, Ізраїль та Німеччина припинили авіасполучення з ПАР через штам B.1.1.529. Крім того, випадки зараження виявили у Ботсвані та Гонконгу.