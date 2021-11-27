Штам Омікрон: ВООЗ обрала назву новому варіанту коронавірусу з ПАР

Штам B.1.1.529, який також називають "ботсванським", віднесли до варіантів, що викликають стурбованість. За попередніми даними, він поширюється швидше за штам "дельта" і є рекордсменом за мутаціями.

Всесвітня організація охорони здоров'я надала "ботванському" штаму коронавірусу B.1.1.529 назву "Омікрон" (Omicron). Подробиці прес-служба розкрила на офіційному сайті. Раніше передбачалося, що штам буде названо грецькою літерою "ню". Чому при виборі імені для нового штаму коронавірусу пропустили черговість, не уточнюється.

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26 листопада ВООЗ скликала технічну консультативну групу з еволюції SARS-CoV-2, щоб оцінити, як мутація змінила поведінку вірусу. Після аналізу фахівці вирішили віднести штам до "варіантів, які викликають стурбованість". ВООЗ продовжує розслідування і має намір ділитися результатами з широкою громадськістю, насамперед із державами-членами.

У зв'язку з появою штаму Омікрон ВООЗ рекомендує:

посилити епідемічний нагляд та вжити заходів послідовності, щоб краще вивчити штами SARS-CoV-2;

відправляти повні послідовності геному та інші дані про мутації в загальнодоступну базу даних, таку як GISAID;

повідомляти ВООЗ про випадки інфікування "Омікроном";

по можливості проводити польові та лабораторні дослідження для кращого розуміння впливу штаму на епідеміологічну ситуацію COVID-19, а також ефективності вжитих заходів щодо діагностики, лікування та профілактики;

нагадувати людям про необхідність дотримання запобіжних заходів та вакцинації.

ВООЗ виділяє серед штамів коронавірусу варіанти, що викликають інтерес (ВВІ) та варіанти, що викликають занепокоєння (ВВЗ). До першого відносяться штами SARS-CoV-2 з генетичними змінами, які впливають на заразність, тяжкість захворювання, несприйнятливість до імунної системи або ліків, а також становлять глобальну загрозу для людства.

Важливо

Знайшли у людині з ВІЛ. Чим небезпечний "ботсванський" штам коронавірусу з 32 мутаціями

До тих, що викликають занепокоєння, належать штами ВВІ, які пов'язані з одним або декількома змінами, що мають значення для здоров'я:

збільшення трансмісивності або згубна зміна епідеміології COVID-19;

збільшення вірулентності чи зміна клінічних проявів хвороби;

зниження ефективності заходів громадського охорони здоров'я та соціальних заходів чи доступних діагностичних засобів, вакцин, терапевтичних засобів.

24 листопада ВООЗ вперше повідомили про штам B.1.1.529, який виявили у Південній Африці. У цій країні фіксували три піки захворюваності, в останньому випадку був поширений варіант "Дельта". В останні тижні різко побільшало випадків зараження коронавірусом, на цьому фоні медики виявили нову мутацію. Перший B.1.1.529 підтвердили у зразку, взятому 9 листопада.

Раніше писали, що "ботсванський" штам коронавірусу знайшли у людини з ВІЛ. Він містить рекордні 32 мутації, а тому може бути ще заразнішим і стійкішим до вакцин, ніж попередні різновиди коронавірусу.

Писали також, що Італія, Великобританія, Ізраїль та Німеччина припинили авіасполучення з ПАР через штам B.1.1.529. Крім того, випадки зараження виявили у Ботсвані та Гонконгу.