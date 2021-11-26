Південноафриканський штам коронавірусу: Великобританія закриває авіасполучення з ПАР, ЄС готується

Ізраїль також планує заборонити своїм громадянам відвідувати країни південноафриканського регіону.

Низка європейських країн розглядає питання про припинення повітряного сполучення з країнами південно-африканського регіону в зв'язку з поширенням нового штаму COVID-19 під назвою B.1.1.529. Про це пише голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

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Крім того, уряд Великобританії тимчасово призупинив авіаперельоти із 6 країнами Африки, серед яких ПАР, Ботсвана, Зімбабве, Лесото, Намібія та Есватіні. Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що його відомство очікує додаткову інформацію про небезпеку нового варіанту коронавірусу.

"Як запобіжний захід із півночі шість африканських країн буде додано до червоного списку через коронавірус", — написав міністр.

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю планує заборонити відвідувати країни південно-африканського регіону, щоб запобігти проникненню в країну потенційно небезпечного нового варіанту коронавірусу.

Як повідомляє агентство Reuters, у ПАР уже зафіксовано майже 100 випадків зараження новим штамом B.1.1.529. Експерти стверджують, що спайковий білок нового варіанту коронавірусу відрізняється від інших і має більш високу стійкість і патогенність, ніж "Дельта". B.1.1.529 має як мінімум 10 мутацій порівняно з двома в "Дельти". Унаслідок цього існує припущення, що новий штам найближчим часом стане домінантним.

Нагадаємо, що в південно-африканському регіоні, а також у Гонконгу було виявлено новий штам коронавірусу — B.1.1.529. Вірусолог з Імперського коледжу Лондона доктор Том Пікок в описі нового штаму назвав його мутацію "жахливою".

У зв'язку з цим ВООЗ скликає екстрену нараду для визначення ступеня потенційної небезпеки нового різновиду COVID-19.