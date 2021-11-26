Южноафриканский штамм коронавируса: Великобритания закрывает авиасообщение с ЮАР, ЕС готовится

Израиль также планирует запретить своим гражданам посещать страны южно-африканского региона.

Ряд европейски стран рассматривает вопрос о прекращении воздушного сообщения со странами южно-африканского региона в связи с распространением нового штамма COVID-19 под названием B.1.1.529. Об этом пишет председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

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Кроме того, правительство Великобритании временно приостановило авиаперелеты с 6 странами Африки, в числе которых ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Намибия и Эсватини. Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что его ведомство ожидает дополнительную информацию об опасности нового варианта коронавируса.

"В качестве меры предосторожности с полуночи шесть африканских стран будут добавлены в красный список по коронавирусу", — написал министр.

Также стало известно, что правительство Израиля планирует запретить посещать страны южно-африканского региона, чтобы предотвратить проникновение в страну потенциально опасного нового варианта коронавируса.

Как сообщает агентство Reuters, в ЮАР уже зафиксировано около 100 случаев заражения новым штаммом B.1.1.529. Эксперты утверждают, что спайковый белок нового варианта коронавируса отличается от других и имеет более высокую устойчивость и патогенность, чем "Дельта". B.1.1.529 имеет как минимум 10 мутаций по сравнению с двумя у "Дельты". Вследствие этого, существует предположение, что новый штамм в ближайшее время станет доминирующим.

Напомним,что в южно-африканском регионе, а также в Гонконге был обнаружен новый штамм коронавируса — B.1.1.529. Вирусолог из Имперского колледжа Лондона, доктор Том Пикок в описании нового штамма назвал его мутацию "ужасающей".

В связи с этим, ВОЗ созывает экстренное совещание для определения степени потенциальной опасности новой разновидности COVID-19.