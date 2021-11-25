ВОЗ созывает экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса

Новый вариант заболевания выявили у десятков жителей Ботсваны и ЮАР. Еще одного зараженного обнаружили в Гонконге.

ВОЗ запланировала на 26 ноября внеплановое заседание, чтобы обсудить появление нового потенциально опасного штамма коронавируса. Об этом сообщает CNBC.

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Новый вариант коронавирусной инфекции выявлен в Ботсване, ЮАР — в этих странах уже подтверждены десятки случаев заболевания. Еще один случай зафиксирован в Гонконге.

Представители ВОЗ говорят, что новый вариант COVID-19 беспокоит их большим количеством мутаций — в спайковом белке штамма их более 30. Некоторые из этих мутаций делают вирус устойчивее к антителам, что потенциально может снизить эффективность существующих на сегодня вакцин, другие же мутации повышают заразность нового штамма с кодовым названием B.1.1.529.

После определения степени потенциальной опасности новая разновидность COVID-19 получит в качестве своего названия одну из букв греческого алфавита.

Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа Лондона, назвал комбинацию мутаций в новом варианте просто "ужасающей". Он допускает, что новый штамм окажется куда более опасным, чем предыдущие. в т.ч. и распространившегося с весны дельта-варианта.

Вместе с тем, некоторые ученые считают, что большое количество мутаций может, наоборот, сделать вирус слабее и нестабильнее и не позволить ему распространиться широко.

Ранее Фокус сообщал, что в африканских странах, в т.ч. Ботсване и ЮАР, наряду с Гонконгом, зафиксированы случаи заражения новым вариант коронавирусной инфекции. Ученые называют новый штамм более патогенным по сравнению с его известными разновидностями.