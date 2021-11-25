ВООЗ скликає екстрену нараду через новий штам коронавірусу

Новий варіант захворювання зафіксували в десятків жителів Ботсвани та ПАР. Ще одного зараженого виявили в Гонконгу.

ВООЗ запланувала на 26 листопада позапланове засідання, щоб обговорити появу нового потенційно небезпечного штаму коронавірусу. Про це повідомляє CNBC.

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Новий варіант коронавірусної інфекції виявлено у Ботсвані, ПАР — у цих країнах уже підтверджено десятки випадків захворювання. Ще один випадок зафіксовано в Гонконгу.

Представники ВООЗ кажуть, що новий варіант COVID-19 непокоїть їх великою кількістю мутацій — у спайковому білку штаму їх понад 30. Деякі з цих мутацій роблять вірус стійкішим до антитіл, що потенційно може знизити ефективність наявних на сьогодні вакцин, інші ж мутації підвищують заразність нового штаму з кодовою назвою B.1.1.529.

Після визначення ступеня потенційної небезпеки новий різновид COVID-19 отримає як свою назву одну з літер грецького алфавіту.

Том Пікок, вірусолог з Імперського коледжу Лондона, назвав комбінацію мутацій у новому варіанті просто "жахливою". Він припускає, що новий штам виявиться значно небезпечнішим, ніж попередні, зокрема й дельта-варіант, що поширився з весни.

Разом із тим деякі вчені вважають, що велика кількість мутацій може, навпаки, зробити вірус слабшим і нестабільним і не дозволити йому поширитися широко.

Раніше Фокус повідомляв, що в африканських країнах, зокрема в Ботсвані та ПАР, поряд із Гонконгом, зафіксовано випадки зараження новим варіантом коронавірусної інфекції. Учені називають новий штам більш патогенним, порівняно з його відомими різновидами.