В Африці виявили новий більш патогенний штам коронавірусу — B.1.1.529

Новий різновид коронавірусу може виявитися небезпечнішим, ніж майже всі інші, враховуючи штам "Дельта".

У країнах Африки, Ботсвані та ПАР, а також у Гонконгу зафіксували новий штам COVID-19 під назвою B.1.1.529, який може виявитися більш патогенним, ніж раніше відомі види коронавірусу. Про це повідомляє Daily Mail.

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У публікації зазначено, що британські вчені виявили 32 мутації вірусу, які мають високу потенційну стійкість до вакцин.

За словами генетика з Університетського коледжу Лондона, професора Франсуа Баллу, новий різновид коронавірусу міг вперше виникнути у людини із синдромом імунодефіциту.

Вірусолог з Імперського коледжу Лондона доктор Том Пікок в описі нового штаму B.1.1.529 назвав цю комбінацію "жахливою". Він припускає, що вірус може виявитися небезпечнішим "ніж майже всі інші", враховуючи штам "дельта".

Проте експерти вважають, що така кількість мутацій може зробити вірус "нестабільним", що, зі свого боку, не дозволить йому широко поширюватися.

На сьогоднішній день, як вважають деякі вчені, висока заразність та стійкість до наявних вакцин повністю не доведена.

"Наразі за ним (штамом) варто уважно стежити, але немає необхідності виявляти надмірне занепокоєння, якщо він не почне фіксуватися все частіше", — сказав Франсуа Баллу.

Раніше повідомлялося, що деякі експерти вважають, що в країнах із більшим відсотком вакцинованих коронавірус може перейти у форму сезонної хвороби.

Фахівці з Pfizer і Kaiser Permanente вважають, що ефективність вакцини Pfizer Inс/BioNTech знижується з 88% до 47% через півроку після другої дози.