Вакцина Pfizer втрачає половину своєї ефективності через пів року, — дослідження

Дослідники проаналізували медичні карти більше трьох мільйонів чоловік.

Ефективність вакцини Pfizer Inс/BioNTech у запобіганні зараженню COVID-19 знижується у два рази через пів року після другої дози. Про це свідчать дані, опубліковані в медичному журналі Lancet.

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А саме: показник ефективності знижується з 88% до 47%. До такого висновку прийшли фахівці з Pfizer і Kaiser Permanente (американської мережі охорони здоров'я), які вивчили електронні медичні картки приблизно 3,4 млн осіб. Люди, які стали об'єктом дослідження, були членами Kaiser Permanente Southern California у період із грудня 2020 року — коли вакцина вперше стала доступною — по серпень 2021 року.

Аналіз показав, що ефективність вакцини в запобіганні госпіталізаціям і смертям залишалася високою — 90% протягом як мінімум шести місяців, навіть проти дуже заразного "Дельта"-варіанту.

Ефективність вакцини проти варіанту "Дельта" склала 93% після першого місяця, знизившись до 53% через чотири місяці. Проти інших варіантів коронавірусу ефективність знизилася з 97% до 67%.

Дані дозволяють припустити, що зниження пов'язане зі зменшенням ефективності, а не з появою заразніших штамів.

Раніше повідомлялося, що компанія Pfizer розпочала весняну фазу випробування перорального противірусного препарату PF-07321332. Очікується, що його використовуватимуть для профілактики COVID-19.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України вирішили позбутися від 34 тисяч доз вакцин Pfizer. Їх утилізують через підозри в неналежному зберіганні.