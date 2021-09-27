Pfizer починає другу фазу випробувань препарату для профілактики коронавірусу

Очікується, що ліки запобігатимуть симптомам у тих, хто вже захворів COVID-19.

Американська фармацевтична компанія Pfizer почала 2/3 фазу випробування перорального противірусного препарату PF-07321332, який, як очікується, зможе стати профілактикою COVID-19. Про це повідомляє сайт компанії.

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За задумом творців препарату, в разі успіху випробувань, терапія зможе зупинити вірус на початковій стадії, тобто до того, як у нього з'явиться можливість широко розповсюджуватися. При цьому препарат повинен запобігати симптомам у тих, хто вже захворів коронавірусом.

Випробування — частина глобальної програми клінічних досліджень. У них беруть участь 2 660 осіб у віці від 18 років, які живуть з тими, у кого підтвердився коронавірус.

Половині з учасників дадуть плацебо, половині — препарат PF-07321332.

Мета дослідження — зрозуміти, наскільки безпечний та ефективний препарат для запобігання зараженню коронавірусом і його симптомів до 14 дня.

Попередня фаза досліджень показала, що препарат безпечний і переноситься без особливих проблем.

Раніше 27 вересня глава Pfizer Альберт Бурла допустив щорічну вакцинацію від коронавірусу. За його словами, щеплення доведеться робити кожні 12 місяців через мутації вірусу і виникнення нових штамів.

Нагадаємо, раніше в Pfizer повідомили про ефективність введення третьої дози вакцини від коронавірусу для захисту організму від нових штамів коронавірусу.